Звездопад медалей

В пятницу, 11 марта, все медали "сине-желтых" были завоеваны в индивидуальных биатлонных гонках, сообщает 24 канал.

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Золотые медали завоевали Александр Казик (нарушение зрения), Людмила Ляшенко (стоя) и Оксана Шишкова (нарушение зрения):

Оксана Шишкова завоевала золотую медаль в биатлоне на дистанции 12,5 километров в классе В2. Ранее украинка завоевала две золотые и две серебряные медали в биатлоне и лыжной гонке.

Людмила Ляшенко завоевала золотую медаль на дистанции 12,5 километров. Ранее Ляшенко на дистанциях 6 и 10 км соответственно добывала серебряную и бронзовую медали.

Александр Казик завоевал золотую медаль на дистанции 12,5 километров в классах В1-3.

Обладателями "серебра" стали Тарас Радь (сидя) и Виталий Лукьяненко (нарушение зрения).

"Бронза" досталась Григорию Вовчинскому (стоя).

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