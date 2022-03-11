Зорепад медалей
У п'ятницю, 11 березня, усі медалі "синьо-жовтих" були завойовані в індивідуальних біатлонних гонках, повідомляє 24 канал.
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Золоті медалі вибороли Олександр Казік (порушення зору), Людмила Ляшенко (стоячи) та Оксана Шишкова (порушення зору):
- Оксана Шишкова здобула золоту медаль у біатлоні на дистанції 12,5 кілометрів у класі В2. Раніше українка завоювала дві золоті та дві срібні медалі у біатлоні та лижній гонці.
- Людмила Ляшенко здобула золоту медаль на дистанції 12,5 кілометрів. Раніше Ляшенко на дистанціях 6 та 10 км відповідно здобувала срібну та бронзову медалі.
- Олександр Казік здобув золоту медаль на дистанції 12,5 кілометрів у класах В1-3.
Володарями "срібла" стали Тарас Радь (сидячи) та Віталій Лук'яненко (порушення зору).
"Бронза" дісталася Григорію Вовчинському (стоячи).
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