Українка розірвала Паралімпіаду

Також у цій дисципліні виступала ще одна українка. Наталія Ткаченко посіла 6 місце, повідомляє 24 канал.

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Окрім Шишкової, 11 березня золоті медалі вибороли Олександр Казік (порушення зору) та Людмила Ляшенко (стоячи).

Раніше Оксана Шишкова завоювала дві золоті та дві срібні медалі у біатлоні та лижній гонці. Спортсменка є однією з найкращих мультимедалісток Паралімпіади-2022.

Результати гонки:

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