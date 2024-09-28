Україна – Венесуела: онлайн-трансляція чвертьфінального матчу ЧС-2024 з футзалу

Збірна України з футзалу вдруге у своїй історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. Суперним підопічних Олександра Косенка буде сенсаційна Венесуела.

Поєдинок Україна – Венесуела відбудеться у Ташкенті на "Humo Arena" у неділю, 29 вересня. Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Битва за путівку до півфіналу

Підопічні Олександра Косенка з другого місця квартету С вийшла до плей-оф чемпіонату світу. У 1/8 фіналу суперниками "синьо-жовтих" була збірна Нідерландів. У досить непростому поєдинку українці зуміли вирвати перемогу з рахунком 3:1 та пробитися до чвертьфіналу.

Збірна Венесуели стала одним із сюрпризів Мундіалю в Узбекистані. Південноамериканська команда лише вдруге брала участь в чемпіонатах світу. До плей-оф Венесуела потрапила завдяки кращому рейтингу серед третіх команд.

У 1/8 фіналу південноамериканці обіграли бронзового призера ЧС-2022 збірну Іспанії – 2:1. Один з голів на свій рахунок записав голкіпер Венесуели Віялобос.

Онлайн-трансляція матчу Україна – Венесуела

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Розклад чвертьфінальних матчів ЧС-2024 з футзалу

29 вересня. 15:30. Бразилія – Марокко

29 вересня. 18:00. Україна – Венесуела

– Венесуела 30 вересня. 15:30. Франція – Парагвай

30 вересня. 18:00. Казахстан – Аргентина

У разі успіху збірна України зіграє у півфіналі з переможцем пари Бразилія – Марокко.