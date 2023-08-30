Історичний рекорд України: оновився рейтинг національних збірних із пляжного футболу

Всесвітня організація пляжного футболу (BSWW) оновила рейтинг чоловічих та жіночих збірних. Національні команди України змінили свої місця, а для однієї з них нова сходинка стала рекордною в історії.

Попереднє оновлення рейтингу було в травні поточного року. Тоді чоловіча збірна України посідала 15 місце, а жіноча – п'яте.

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Рекордне місце в історії України

Після нового оприлюдення рейтингу Україна має історичний результат. Якщо чоловіча команда майже не змінила позицію, то жіноча має привід для гордості.

Чоловіча збірна України, попри успіх у липні, якого підопічні Миколи Костенка й Олександра Корнійчука досягли, вийшовиши вперше за 10 років на чемпіонат світу, втратила одну позицію. Україна опустилася з 15 на 16 місце та з 1131 балом відстає від найближчого Уругвая на 51 пункт.



Рейтинг чоловічих збірних з пляжного футболу / beachsoccer.com/rankings

Жіноча ж збірна України з пляжного футболу, завдяки неймовірному виступу на Європейських іграх, де наші дівчата стали срібними призерками змагань, уперше у своїй історії увійшла в топ-3 рейтингу національних команд BSWW. Підопічні Юрія Клименка мають у своєму активі 874 бали й тепер відстають від другої Англії на 207 пунктів. Лідером є збірна Іспанії, яка переграла українок у фіналі ЄІ-2023 тільки в серії пенальті.



Рейтинг жіночих збірних із пляжного футболу / beachsoccer.com/rankings

. Наступним офіційним турніром цього року для наших збірних із пляжного футболу стане розіграш Євроліги в італійському Альгеро, який відбудеться з 19 по 24 вересня.