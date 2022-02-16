Україна увірвалась у топ-25 медального заліку Олімпіади після "срібла" Абраменка

Нарешті українська скарбничка поповнилась першою нагородою Олімпіади-2022. Автором медалі став фристайліст Олександр Абраменко.

Відкрили лік нагород

Срібна медаль Олександра Абраменка дозволила Україні увійти у загальний медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні. Синьо-жовтий прапор замайорів на 23-му місці у таблиці, пише 24 канал.

Варте уваги Абраменко приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022 з фристайлу

Лідерство одноосібно захопила Норвегія – 28 нагород (13 "золотих", 7 "срібних" та 8 "бронзових"). З відставанням у вісім медалей на другому місці йде Німеччина. Трійку лідерів замикає США – 19 нагород.

Як Абраменко здобув "срібло"