Відкрили лік нагород
Срібна медаль Олександра Абраменка дозволила Україні увійти у загальний медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні. Синьо-жовтий прапор замайорів на 23-му місці у таблиці, пише 24 канал.
Варте уваги Абраменко приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022 з фристайлу
Лідерство одноосібно захопила Норвегія – 28 нагород (13 "золотих", 7 "срібних" та 8 "бронзових"). З відставанням у вісім медалей на другому місці йде Німеччина. Трійку лідерів замикає США – 19 нагород.
Як Абраменко здобув "срібло"
- Олександр Абраменко прийшов у фінальний стрибок із п'ятим часом за підсумками двох попередніх.
- У фіналі український фристайліст зробив складний стрибок, який оцінили у 116.50.
- Завдяки цьому спортсмен став другим, поступившись лише супернику з Китаю.
- Для Абраменка ця нагорода стала вже другою у кар'єрі на рівні Олімпійських Ігор. У 2018 році Олександр став олімпійським чемпіоном у Пхьончхані.