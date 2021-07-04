Україна трошки переоцінила себе, – Сьомін про поразку Англії

Збірна України зазнала найбільшої поразки в історії чемпіонатів Європи, програвши Англії з рахунком 4:0 в 1/4 фіналу Євро-2020. Болючу поразку "синьо-жовтих" прокоментував колишній тренер київського Динамо Юрій Сьомін.

Сьомін: Реалізація моментів в англійців на найвищому рівні

Юрій Сьомін заявив, що для нього став несподіваним гол Гаррі Кейна вже на 4 хвилині поєдинку. Екстренер Локомотива звернув увагу на вбивчу реалізацію англійців.

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"Несподіваними були швидкі голи, особливо на початку матчу. Потім здалося, що збірна України вирівняли гру. Реалізація моментів в англійців на цьому чемпіонаті Європи на найвищому рівні – Гаррі Кейн має момент і забиває його, як раз це і відрізняє великого майстра", – сказав Сьомін.

Тренер припустив, що Україна зазнала болючої поразки, адже переоцінила себе.

На мій погляд, Україна трошки переоцінила себе, звідси і така, досить жорстка поразка,

– резюмував Сьомін.

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