Україна стала співгосподаркою волейбольного Євро-2023

Україна стане однією з організаторок чемпіонату Європи з волейболу у 2023 році. Це вперше в історії Україна буде господарем такого турніру.

Федерація волейболу України та Європейська конфедерація волейболу підписали контракт, який остаточно визначає за Україною право проведення матчів однієї з груп Євроволей-2023. До цього між сторонами була усна домовленість про проведення Євроволей-2023 в Україні.

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Таким чином Україна точно зіграє на Євроволей-2023, а матчі групового етапу проведе вдома. Україна буде господаркою однієї з чотирьох груп. Однак коли саме відбудуться змагання – точно не відомо.

Для України це буде вперше, коли вона прийме головні волейбольні змагання Європи.

Однак де саме можуть відбутися матчі в Україні – поки невідомо. Керівництво Федерації волейболу хоче, щоб до цього часу було збудовано нову арену. Єдиний зал, який може прийняти європейську першість – палац спорту "Юність" в Запоріжжі.

Виступ збірної України на Євроволей-2023 стане третьою поспіль участь українців у чемпіонаті Європи. У 2019 році українці вперше за 14 років пробилися на чемпіонат Європи, де зуміли дійти до чвертьфіналу. Завдяки цьому вони гарантували собі потрапляння на Євроволей-2021.