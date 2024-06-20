Гравці попросили вийти з роздягальні: Ребров розповів, як в команді відреагували на поразку

Національна збірна України невдало розпочала свій виступ на Євро-2024. У стартовому поєдинку "синьо-жовті" без шансів поступилися Румунії з розгромним рахунком 0:3.

Напередодні другого поєдинку на ЧЄ-2024 головний тренер збірної України Сергій Ребров провів пресконференцію. Фахівець відповів на гострі питання представників медіа.

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Ребров: Не слухайте нікого, крім тренера

Після поразки від румунів тренерський штаб "синьо-жовтих" отримав чимало критики на свою адресу. Під час інтерв'ю Сергій Станіславович заявив, що не реагує на зауваження експертів. Цьому він навчився у великого Валерія Лобановського.

Коли я працював із Валерієм Лобановським, він казав – не слухайте нікого, крім свого тренера, не переживайте, що думають журналісти, тому що вони не бачать тренувань, не бачать, які були цілі в грі,

– сказав Ребров.

Сергій Станіславович пояснив, що гравці добре знають свої помилки, а тренерський штаб провів глибокий аналіз гри з Румунією.

Чому гравці попросили вийти Реброва

Ба більше, самі футболісти провели серйозну розмову в роздягальні, попросивши вийти звідти тренера.

"Ця гра була дуже важливою для всієї країни. Після матчу футболісти поговорили між собою, запитали, чому була така віддача. Це абсолютно нормально, коли хлопці спілкуються між собою. Я вийшов із роздягальні, бо гравці мене попросили про це, – вони хотіли окремо поговорити між собою", – зазначив Ребров.

Кадрова ситуація напередодні матчу

Щодо змін у складі тренер повідомив, що Віталій Миколенко вже тренується з командою. Проте низка гравців мають мікроушкодження.

Також Ребров відмітив високу кваліфікацію гравців збірної Словаччини, яка перемогла Бельгію. Навіть без великої кількості зірок команда демонструє якісний футбол.

Нагадаємо, що матч Словаччина – України відбудеться у п'ятницю, 21 червня. Суперники гратимуть у Дюссельдорфі на стадіоні "Меркур-Шпіль-арена". Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.