Україна – Словаччина 3:1 (23:25 25:23, 25:21, 26:24)

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Головний тренер Угіс Крастіньш довірив місце в складі резервістам, після того як в минулому матчі було вирішено питання виходу у "Фінал чотирьох". Основну сімку представляв лише діагональний Дмитро Вієцький, який з 25 очками став найкращим бомбардиром матчу.

Словаки дали нам бій у всіх сетах. Програвши в першій партії і програючи 3:8 по ходу другої, українці не опустили руки і зуміли наздогнати, а потім і дотиснути в кінцівці (25:23). До середини третьої партії в України була комфортна перевага "+5" (16:11), якої їм вистачило для перемоги в сеті – 25:21.

У четвертому сеті, який став останнім у матчі, українці не подали цілих 10 подач проти 1 помилки при введенні м'яча від словаків. Але незважаючи на це, на балансі підопічні Крастіньша зуміли дотиснути гостей і здобути перемогу – 26:24.

Таким чином, збірна України виграла всі чотири матчі в групі В, посіла перше місце і вийшла у "Фінал чотирьох". Жеребкування вирішального раунду пройде в понеділок, 7 червня.