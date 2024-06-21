Фіаско на старті Євро-2024 стало холодним душем для збірної України. Команда Реброва без шансів поступилася Румунії з розгромним рахунком 0:3.

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Конопля: Словаччина організованіша за Румунію

Наступний суперник українців на ЧЄ не з легких. Словаки у першому турі сенсаційно обіграли третю збірну в рейтингу ФІФА. Зіркові бельгійці нічого не могли вдіяти з дисциплінованою командою.

Гравець збірної України Юхим Конопля поділився очікуваннями напередодні вирішального поєдинку. Захисник відмітив, що Словаччина навіть переважає румунів.

"Словаччина втричі організованіша, ніж Румунія. Вони показали, що можуть здобувати результат проти сильних опонентів завдяки командній силі, а не завдяки зірковим гравцям.

У цій грі буде вирішуватися наша доля. Нам потрібно навчитися у гравців Словаччини тому, як вони віддавалися на полі. Ми хочемо реабілітуватися. З нашого боку точно буде самовіддача", – зазначив Конопля.

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