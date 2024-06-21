Команда Сергія Реброва в першому турі несподівано поступилася Румунії (0:3). Тож тепер футболісти збірної України не мають право на помилку, пише 24 Канал.

До теми Онлайн-трансляція матчу Словаччина – Україна на Євро-2024

Хто зіграє проти Словаччини

Тим часом головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі стартовим складом команди. Напередодні поєдинку індивідуально тренувався Віктор Циганков, а тому його участь була під питанням. Також тільки відновився після ушкодження Віталій Миколенко.

У порівнянні з попереднім матчем Ребров провів чотири заміни. На лаві запасних залишилися Лунін, Конопля, Степаненко та Циганков. Їхні місця на полі зайняли Трубін, Тимчик, Бражко та Ярмоленко.

СТАРТОВИЙ СКЛАД УКРАЇНИ: Трубін – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Зінченко, Бражко, Шапаренко, Судаков, Ярмоленко, Мудрик, Довбик.

Склад збірної України на гру проти Словаччини / Фото УАФ

Поєдинок Словаччина – Україна розпочнеться в Дюссельдорфі о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в першому турі Словаччина сенсаційно перемогла Бельгію з рахунком 1:0. Переможний гол забив Шранц.

Зазначимо, що другий поєдинок в групі Е буде зіграно 22 червня. На стадіоні у Кельні зустрінуться збірні Румунії та Бельгії.

Після першого туру квартет очолюють Румунія та Словаччина, які мають у своєму активі по три бали. На 3 та 4 сходинках знаходяться Бельгія та Україна.