Команда Сергія Реброва в першому турі несподівано поступилася Румунії (0:3). Тож тепер футболісти збірної України не мають право на помилку, пише 24 Канал.
До теми Онлайн-трансляція матчу Словаччина – Україна на Євро-2024
Хто зіграє проти Словаччини
Тим часом головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі стартовим складом команди. Напередодні поєдинку індивідуально тренувався Віктор Циганков, а тому його участь була під питанням. Також тільки відновився після ушкодження Віталій Миколенко.
У порівнянні з попереднім матчем Ребров провів чотири заміни. На лаві запасних залишилися Лунін, Конопля, Степаненко та Циганков. Їхні місця на полі зайняли Трубін, Тимчик, Бражко та Ярмоленко.
Склад збірної України на гру проти Словаччини / Фото УАФ
Поєдинок Словаччина – Україна розпочнеться в Дюссельдорфі о 16:00 за київським часом.
Нагадаємо, що в першому турі Словаччина сенсаційно перемогла Бельгію з рахунком 1:0. Переможний гол забив Шранц.
Зазначимо, що другий поєдинок в групі Е буде зіграно 22 червня. На стадіоні у Кельні зустрінуться збірні Румунії та Бельгії.
Після першого туру квартет очолюють Румунія та Словаччина, які мають у своєму активі по три бали. На 3 та 4 сходинках знаходяться Бельгія та Україна.