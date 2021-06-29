Українські вболівальники "засвітилися" в Глазго перед матчем проти Швеції: фото, відео
Джерело:24 канал
Збірна України 29 червня в шотландському Глазго зустрінеться зі Швецією. Українських вболівальників для в'їзду в країну зобов'язали відбувати карантин, тож його відвідати зможуть лише ті, хто проживає у Великій Британії.
За інформацією телеканалу "Футбол", на матчі всього будуть присутні близько 500 українських вболівальників.
До слова Україна – Швеція: стартові склади команд на матч Євро-2020
Для порівняння на матчах у Бухаресті, де Україна грала з Північною Македонією та Австрією в груповому етапі, українських фанів було близько 5 – 6 тисяч.
Втім, там були зовсім інші передумови – українських вболівальників впускали в Румунію зовсім без обмежень, та й сама країна-організаторка матчів розташована по сусідству з Україною.
Українські фани в Глазго
Втім, кількість – не означає якість. Тож українські фани змогли засвітитися й у шотландському містечку. Протягом усього матчу вони прогулювалися в кольорах національного прапора.
Ну й звісно українські вболівальники не були б самими собою, якби змогли обійтися без патріотичних кричалок.
Швеція – Україна: анонс матчу
- Поєдинок розпочнеться о 22:00 29 червня й відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у шотландському Глазго.
- Це буде останній матч 1/8 фіналу футбольного Євро-2020. Переможець поєдинку в 1/4 фіналу зустрінеться з Англією, яка вибила Німеччину.
- До цього Швеція в груповому етапі здобула перше місце у квартеті з Іспанією, Словаччиною та Польщею. Натомість Україна фінішувала третьою в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією.