Українські вболівальники "засвітилися" в Глазго перед матчем проти Швеції: фото, відео

Збірна України 29 червня в шотландському Глазго зустрінеться зі Швецією. Українських вболівальників для в'їзду в країну зобов'язали відбувати карантин, тож його відвідати зможуть лише ті, хто проживає у Великій Британії.

За інформацією телеканалу "Футбол", на матчі всього будуть присутні близько 500 українських вболівальників.

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Для порівняння на матчах у Бухаресті, де Україна грала з Північною Македонією та Австрією в груповому етапі, українських фанів було близько 5 – 6 тисяч.

Втім, там були зовсім інші передумови – українських вболівальників впускали в Румунію зовсім без обмежень, та й сама країна-організаторка матчів розташована по сусідству з Україною.

Українські фани в Глазго

Втім, кількість – не означає якість. Тож українські фани змогли засвітитися й у шотландському містечку. Протягом усього матчу вони прогулювалися в кольорах національного прапора.

Ну й звісно українські вболівальники не були б самими собою, якби змогли обійтися без патріотичних кричалок.

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