Україна – Швеція: стартові склади команд на матч Євро-2020

У вівторок, 29 червня, збірна України зіграє матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Швеції. Стартовий склад збірної України на цей матч.

Матч Україна – Швеція буде останнім у 1/8 фіналу Євро-2020. Гра відбудеться у вівторок, 29 червня, і розпочнеться о 22:00.

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Стартові склади у матчі Україна – Швеція

Україна: Бущан – Караваєв, Кривцов, Забарний, Матвієнко – Степаненко, Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Яремчук, Зінченко

Запасні: Соболь, Маліновський, Марлос, Пятов, Макаренко, Циганков, Миколенко, Безус, Бєсєдін, Трубін, Тимчик, Довбик.

Швеція: Ульсен – Лустіг, Лінделеф, Даніельсон, Аугустінссон – С. Ларссон, Екдаль, Ульсон, Форсберг – Кулусевскі, Ісак.

Головна втрата України – Олександр Зубков. Футболіст зіграв на турнірі 10 хвилин в першому матчі проти Нідерландів, зламався і до сих пір в лазареті.