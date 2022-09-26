Вже у вівторок ввечері збірна України проведе вирішальну гру Ліги націй. В останньому турі дивізіону В наша команда поміряється силами із Шотландією.

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Перед грою наш суперник зіткнувся із великою кількістю кадрових проблем. Травма не дозволила зіграти за збірну у вересні Ендрю Робертсону.

Крім того, матч із Україною через дискваліфікацію пропустить Скотт Мактоміней. Також тренер "тартанової армії" Стів Кларк зізнався, що кілька гравців команди підчепила вірус.

Сьогодні зранку на тренуванні були відсутні кілька футболістів. У нашій команді якийсь вірус, звичайна хвороба. Два наших нападника, Дайкс та Адамс, почувають себе не дуже добре, але вони все одно їдуть з нами до Кракова. Так, у нас є деякі кадрові проблеми, але у нас також є бажання зіграти з Україною та завершити справу у групі Ліги націй,

– заявив Кларк.

Тільки перемога із Шотландією

Перемога над Вірменією дозволила нашій команді набрати 10 балів в групі, але Шотландія все одно залишається попереду. Відстань – два бали.

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Лобова гра України пройде 27 вересня у Кракові, початок – о 21:45 за київським часом. У дуелі із Шотландією наша команда буде боротись за вихід в дивізіон А Ліги націй. Нас влаштує тільки перемога.