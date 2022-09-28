Фанати України та Шотландії тепло попрощалися після вирішального матчу Ліги націй
28 вересня 2022 , 11:13Читать новость на русском
У вівторок, 27 вересня, Україна та Шотландія зійшлися у вирішальному матчі Ліги націй-2022/2023. На жаль, рахунок поєдинку став невтішним для підопічних Олександра Петракова.
Зворушливе прощання вболівальників
Україна та Шотландія розписали нульову мирову в заключному матчі Ліги націй. "Синьо-жовтим" була необхідна перемога, щоб вийти в елітний дивізіон, пише 24 канал.
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Збірна України набрала 11 очок у групі 1 Ліги B і продовжить виступати у цьому дивізіоні наступного сезону. Шотландія підвищилася до Ліги A.
Після матчу у Кракові українські та шотландські вболівальники зворушливо попрощалися та подякували одне одному.
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Визначились кошики при жеребкуванні кваліфікації Євро-2024
- Результати Ліги націй впливали і на розподіл кошиків при жеребкуванні кваліфікації Євро-2024. Перемога в групі дозволила би "синьо-жовтим" опинитись у другому кошику.
- Втім, там будуть саме шотландці, а Україна посіяна у третьому. Таким чином, наша збірна точно не зіграє проти Ісландії, Норвегії, Словенії, Ірландії, Албанії, Чорногорії, Румунії, Швеції та Вірменії.