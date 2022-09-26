Капітан Динамо покинув розташування збірної України перед грою з Шотландією

Збірна України прибула у Краків, де 27 вересня зіграє вирішальний матч проти Шотландії у Лізі націй. У таборі "синьо-жовтих" відбулась втрата.

Динамівець підтримає з трибун

Українська збірна продовжує готуватись до матчу останнього туру проти Шотландії. У розташуванні Олександра Петракова є 23 футболісти.

До теми Матч за перше місце в Лізі націй: Україна прагне реваншу, але Шотландія їде за перемогою

Однак не минуло без втрат. Як повідомляли раніше, через перебір жовтих карток участь у поєдинку в Кракові не візьме півзахисник Динамо Сергій Сидорчук. В останніх двох поєдинках динамівець заробив по жовтій картці та вимушено через це буде пропускати наступну гру.

Сергій залишив табір збірно, але очікується, що Сидорчук приїде підтримати команду з трибун.

Цікаво, що через таку ж дискваліфікацію проти України не зіграє основний півзахисник шотландської команди Скотт Мактоміней.

Ключовий матч у Лізі націй проти шотландців Україна зіграє 27 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

Протягом усього групового раунду розгорталась цікава боротьба за перше місце. То Україна, то Шотландія перехоплювали лідерство. Перед останнім туром на першому місці йдуть шотландці, маючи у своєму активі на два бали більше, ніж українці, які посідають другу позицію. Тому доля першої сходинки у групі вирішуватиметься якраз в останньому очному протистоянні.