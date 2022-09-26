Украина и Шотландия борются за первое место в группе Лиги наций. Ведь это позволит не только подняться в элитный дивизион Лиги наций. Первое место также обеспечит попадание во вторую корзину во время жеребьевки отбора на Евро-2024. Команда, которая займет второе место в группе, будет в третьей корзине (хотя незначительный шанс попасть во вторую корзину все же останется).
К теме Матч за первое место в Лиге наций: Украина стремится к реваншу, но Шотландия едет за победой
Украина была лидером группы после трех туров. Но после этого проиграла в Глазго сборной Шотландии с разгромным счетом и пропустила вперед соперника. Теперь отставание составляет два очка. Был шанс опередить шотландцев, когда украинцы в Ереване победили сборную Армении. Но Шотландия победила Ирландию и сохранила лидерство.
Матч Украина – Шотландия состоится 27 сентября в Кракове. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Это будет последняя игра в группе. В этом матче сборной Украины нужно только побеждать. Ведь тогда мы сможем опередить соперника и выйти на первое место. Если матч окончится вничью, то лидером останется Шотландия. Как и в случае победы шотландцев.
Где смотреть матч Украина – Шотландия
Матч Украина – Шотландия будет доступен для просмотра как по телевизору, так и онлайн. В Украине матч покажут в эфире общенациональных телеканалов ICTV, "Интер", "1+1" и "Суспильне" в рамках информационного марафона "Единые новости". Эти каналы транслируются в сетях кабельных операторов и сети цифрового телевидения Т2.
Смотреть онлайн матч Украина – Шотландия можно будет на ОТТ-платформах, транслирующих эти каналы. А также ютуб-канале Украинской ассоциации футбола.
Онлайн-трансляция матча Украина – Шотландия
Важно! Эта онлайн-трансляция доступна только зрителям, которые находятся на территории Украины. Видео недоступно тем, кто находится за пределами Украины.