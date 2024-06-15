Двічі обслуговував матчі українських команд: хто розсудить першу гру збірної України на Євро

У понеділок, 17 червня, свій шлях на чемпіонаті Європи з футболу розпочне збірна України. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Румунії.

Початок матчу відбудеться о 16:00 за київським часом. УЄФА оприлюднив суддівське призначення на цю гру.

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Хто судитиме матч Україна – Румунія

Поєдинок буде обслуговувати шведська бригада арбітрів. Стартовий свисток на "Альянц Арені" в Мюнхені зробить Гленн Нюберг, який буде головним.

З українськими командами він перетинався двічі й обидва матчі закінчилися внічию:

20.07.2022 Динамо 0:0 Фенербахче

14.09.2022 Шахтар 1:1 Селтік

Допомагатимуть у полі шведському судді його земляки Махмод Беїджі та Андреас Седерквіст. Резервний арбітр – Еспен Ескос, а головним суддею VAR призначено Роба Діперінка.

. На початку квітня Гленн Нюберг потрапив у серйозний скандал. Тоді він не призначив пенальті на користь Баварії у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала, тож у Мюнхені на трибунах його можуть зустріти не надто гостинно.

Нагадаємо, що збірна України з футболу на Євро-2024 потрапила у групу E. Окрім Румунії суперниками "синьо-жовтих" також стануть Словаччина та Бельгія.