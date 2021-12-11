Україна п'ята в жіночій естафеті: Швеція здобула нервову перемогу

У австрійському Хохфільцені завершилася жіноча естафета. Українки суттєво покращили свій результат у порівнянні з виступом у Швеції.

Напружена перемога Швеції

Збірну Швеції опинилася на першій сходинці п'єдесталу. Хоча гонка для шведок вийшла досить напруженою.

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Майже з самого початку представниці Швеції контролювали естафету та очолювали лідерську позицію. Та на останній стрільбі Ганна Еберг відправилася на штрафне коло. Проте досить солідний гандикап дозволив вибороти першість.

На другому місці неочікувано опинилися росіянки. Збірна Франції здобула "бронзу" в естафеті.

Стабільна гонка українок

На першому етапі збірну України представляла Ірина Петренко. Українці знадобився один додатковий патрон на першій та другій стрільбі. Ірина передала естафету на 11-й позиції.

Другий етап розпочала лідерка жіночої збірної з біатлону Юлія Джима. На першому вогневому рубежі українка змусила нервуватися своїх вболівальників. Вона використала три додаткових патрони та уникнула штрафного кола.

Теж саме повторилося і на стійці. Проте Юлії вдалося відіграти погану стрільбу хорошим ходом на дистанції. Джима фінішувала 7-мою. Вона продемонструвала на останньому колі один з найвищих швидкісних показників – 3-є місце.

Дар'я Блашко вийшла на дистанцію на третьому етапі. Українка двічі схибила на лежці. Натомість на другому вогневому рубежі Блашко використала лише один додатковий патрон. Дар'я передала естафету 7-ю, проте відставання від першого місця складало понад 2 хвилини.

Олена Білосюк вже традиційно вийшла на дистанцію на четвертому етапі. Їй першій з українок вдалося відпрацювати на нуль на першій стрільбі. На стійці вона використала два додаткові патрони. У підсумку Олена продемонструвала неймовірне коло та фінішувала на 5-му місці.

Результати жіночої естафети

1.Швеція (0+0, 0+2, 0+2, 1+4) 1:13:52.5

2.Росія (0+2, 0+3, 0+3, 0+2) +29.1

3.Франція (0+3, 0+1, 0+4, 0+6) +59.2

…

5. Україна (0+2, 0+6, 0+3, 0+2) +1:33.0