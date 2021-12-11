Французький подіум

Представник Франції Кентен Фійон-Має – переможець гонки переслідування в Хохфільцені. Спортсмен одного разу схибив під час першої "лежки".

До теми Двоє українців у топ-20: німець Кюн неочікувано переміг у спринтерській гонці

Кульмінаційним моментом пасьюту була остання перестрілка. Француз впевнено та швидко закрив всі мішені. Натомість німець Йоганнес Кюн тричі схибив, до того біатлоніст жодного разу не заходив на штрафне коло.

Ще один француз Емільєн Жаклін фінішував на другому місці.

Та найцікавішим моментом гонки було останнє коло. Відразу четверо спортсменів боролися за "бронзу". У нелегкій боротьбі Сімон Дестьйо здобув бронзову нагороду. Три представники Франції "окупували" п'єдестал.

Прогрес українців

Артем Прима не стартував у гонці переслідування. Можливо, його відсутність пов'язана з майбутньою естафетою, та спортсмен вирішив приберегти сили для подальшого виступу.

Першим з українців на старт вийшов Дмитро Підручний, він розпочав гонку з 18-тої позиції. Українець чисто відпрацював на першій стрільбі та потрапив до топ-10. Він програв лідеру 35 секунд. На другій лежці Підручний знову закрив всі мішені та скоротив відставання від Йоганнеса Кюна.

На першій стійці Дмитро не закрив останню мішень. Проте втратив лише одну позицію та продовжив боротьбу на 9-му місці. На жаль, Підручний схибив одного разу і на останньому рубежі. У підсумку він фінішував на 16-й позиції.

Антон Дудченко не зумів покращити свою позицію. Він завершив гонку на 30-му місці, хоча стартував з 28-ї позиції. Антон схибив під час першого вогневого рубежу, а також одного разу не влучив під час стійки.

Останнім серед українців фінішував Артем Тищенко. Йому теж не вдалося суттєво покращити свою позицію. Він ідеально відпрацював на лежці, проте двічі схибив на останній та передостанній стрільбі. Тищенко завершив гонку 45-м.

Результати гонки переслідування у чоловіків

1.Кантен Фійон-Майє (Франція, 1+0+0+0) 33:52.0

2.Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+1+0) +32.1

3.Сімон Дестьйо (Франція, 0+0+0+1) +38.2

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16. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+1+1) +55.4

30. Антон Дудченко (1+0+1+0) +1:58.2

45. Артем Тищенко (0+0+1+1) +3:18.0