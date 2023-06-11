Україна – Хорватія 1:0

Гол: Кодацький, 20+1

11 червня на чемпіонаті світу-2023 з сокки відбулися півфінальні матчі. Українська збірна боролася за вихід у фінал з командою Хорватії, пише 24 Канал.

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До матчу з хорватами підопічні Віталія Мельника підходили в статусі фаворита. У чвертьфіналі "синьо-жовті" створили справжню сенсацію, вибивши з турніру збірну Бразилії.

Проте півфінал не став легкою прогулянкою для наших гравців. На 20-й хвилині Хорватія залишилася в меншості, чим скористалися українці. Микола Кодацький замкнув простріл на дальню штангу та вивів нашу команду вперед.

У другій половині зустрічі "картаті" перехопили ініціативу. На 31-й хвилині поєдинку хорвати заробили буліт, але воротар збірної України зумів виграти дуель.

У підсумку наша команда здобула мінімальну перемогу, яка забезпечила вихід у фінал.

Важливо! Фінал чемпіонату Socca World Cup 2023 відбудеться в неділю, 11 червня. Збірна України зустрінеться з переможцем матчу Мексика – Казахстан. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, що українці розпочали виступ на ЧС-2023 з сокки з трьох перемог в груповому турнірі: Єгипет (5:0), Казахстан (6:2), Лівію (10:2).

У 1/16 та 1/8 українці з однаковим рахунком 3:1 обіграли Албанію та Марокко.

На стадії чвертьфіналу команда Віталія Мельника обіграла чинних чемпіонів світу бразильців.

Відео півфіналу Україна – Хорватія на ЧС-2023 з сокки