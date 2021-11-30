Україна прикро програла Угорщині: камбек "синьо-жовтих" із 3:0 та гол-шедевр

Жіноча збірна України 30 листопада зіграла на виїзді з Угорщиною. "Синьо-жовті" зазнали прикрої поразки у відборі ЧС-2023.

Угорщина – Україна 4:2

Голи: Ваго, 4, 11, Зеллер, 30, Немет, 87 – Апанащенко, 71, Хімич, 82

Матч проти Угорщини став другим для України за останні декілька днів. Перед цим підопічні іспанського тренера Луїса Кортеса втратили перемогу у грі з Шотландією (1:1).

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Першими рахунок у зустрічі відкрили господарки. Ваго скористалась помилкою Шматко, підхопила передачу з флангу та впритул розстріляла володіння України – 1:0.

Дуже нервово було, коли українки катали м'яч поблизу власних воріт.

Вже через сім хвилин угорські футболістки подвоїли перевагу. "Синьо-жовті" сфолили поблизу свого штрафного, угорки заробили право на небезпечний штрафний. Стандарт взялась виконувати все та жта ідеально точним ударом прошила дев'ятку синьо-жовтих воріт –

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Вже через декілька хвилин знову гостро було біля воріт Угорщини. Хімич віддала на дальню стійку, адресатом передачі стала Шевчук, але її удар з гострого кута під поперечину не був точним.

"Не забиваєш ти – забивають тобі".

Красивий розрізний пас з глибини поля вивів Зеллер віч-на-віч з голкіперкою. Угорка майстерно обіграла Бондарчук та закотила м'яч у вже порожні українські ворота. Басанська у підкаті намагалась стати на заваді голу, але не змогла дотягнутись у підкаті – 3:0.

Українки намагались високо зустрічати суперниць на їх частині. Це часто приводило до елементарних помилок. Доволі активною на фланзі була Шевчук, але її підключення не закінчились результативно.

Овдійчук прострілювала з флангу, але удар від українок був заблокований захисницею.

На перерву команди пішли за розгромного рахунку на користь збірної Угорщини – 3:0.

Рівний початок

Після відпочинку гостріше було біля воріт України. Українкам ніяк не вдавалось відквитати бодай один гол.

Кравчук уникнула офсайду, обіграла опікунку та побачила вільну партнерку по збірній. Але передачу перехопила суперниця. М'яч попрямував у руки угорської голкіперки.

Неймовірний камбек українок

Після екватора другого тайму українки забили свій перший гол у матчі. Апанащенко знайшла подачу з флангу та у падінні пробила під поперечину – 3:1.

Овдійчук могла відзначитись голом. Але її удар ногами парирувала голкіперка Угорщини.

"Синьо-жовті" класно включились та забили вдруге. Українки поборолись на фланзі, Басанська віддала акцентовану передачу у воротарський на Хімич, яка зробила рахунок на табло 3:2.

Наприкінці зустрічі Угорщина забила вчетверте. М'яч після удару угорки Немет знайшов ногу українки. Рикошет дезорієнтував Бондарчук та попрямував у сітку воріт – 4:2.