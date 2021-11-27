Шотландія – Україна 1:1

Голи: Харрісон, 93 – Кравчук, 22

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Єдиний м'яч збірної України забила півзахисниця харківського Житлобуд-2 Роксолана Кравчук на 22-й хвилині.

Для 24-річної футболістки цей м'яч став першим за синьо-жовту команду. На додаток другої половини зустрічі українки не зуміли зберегти триочковий результат. Відзначилася Ебігейл Харрісон – футболістка Брістоль Сіті. Фінальний свисток підбив підсумок під нічиєю 1:1.

Результат дозволив "синьо-жовтим" набрати чотири очки та закріпитися на третьому місці відбірної групи В, маючи одну гру в запасі. На першому місці Іспанія (12), на другому – Шотландія (10). Зазначимо, що у наступному матчі збірна України зіграє проти Угорщини 30 листопада.