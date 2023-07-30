Чилі – Україна 0:3 (21:25, 19:25, 18:25)

Чоловіча збірна України з волейболу завершила виступи у Кубку претендентів, пише 24 канал. Місяць тому підопічні Угіса Крастіньша були близькі до перемоги у Золотій Євролізі.

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Тоді "синьо-жовті" поступились у фіналі Туреччині. Але це дозволило українця вийти у Кубок претендентів, де розігрувалась путівка в Лігу націй.

Втішна бронза

На жаль, і тут турки встали на нашому шляху, вибивши Україну у півфіналі. Останнім матчем у турнірі став матч за бронзу, у якому "синьо-жовтим" протистояла збірна Чилі.

Південноамериканська команда була явним аутсайдером в парі, що і підтвердила сама зустріч. Збірна України без проблем обіграла чилійців, не віддавши супернику жодного сету.

Найбільш результативним гравцем нашої команди став Василь Тупчій. Волейболіст приніс 12 очок, тоді як Дмитро Терьоменко та Юрій Семенюк здобули по 10 балів.

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Що далі

Вже наприкінці серпня команда збереться знову заради матчів чемпіонату Європи. На Україну чекають матчі проти Словенії, Хорватії, Болгарії, Фінляндії та Іспанії.

А з жовтня підопіні Угіса Крастіньша почнуть виступи у кваліфікації на Олімпійські ігри-2024. Там нашійк команді треба буде посісти 1 або 2 місце у групі з Німеччиною, Бразилією, Італією, Катаром, Чехією, Кубою та Іраном.