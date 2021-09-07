Україна порвала Росію на чемпіонаті світу з веслування: відео історичного запливу
Джерело:Федерація каное України
Веслувальники везуть в Україну 5 нагород із чемпіонату світу серед юніорів і молоді. Спортсмени переписали історію українського веслування.
Розрив від українських веслувальників
Чемпіонат світу відбувався у португальському містечку Монтемор-у-Велю. Українські веслувальники здобули 5 медалей (1 "золото", 3 "срібла", 1 "бронза").
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Єдину золоту нагороду здобула байдарка-четвірка. Україна у складі Василя Смілки, Дмитра Даниленка, Віталія Бистревського та Олександра Зайцева показали феноменальний результат у запливі на 500 метрів. Першу частину заїзду українці подолали з третім часом.
Переможна українська четвірка / Фото facebook.com/Fpcanoagem
А ось фініш був просто неймовірним. Українські веслувальники віддали усі сили та на фініші випередили суперників. Спортсмени переписали історію. Це перша золота медаль в олімпійській байдарці-четвірці в історії українського веслування.Переможний результат України – 1.24,26.
Результати заїзду байдарки-четвірки на 500 метрів
- 1. Україна – 1.24,26
- 2. Польща – 1.24,96
- 3. Росія – 1.25,28
Переможний заїзд українців: відео