Спільну заявку подали Данія і Фінляндія, а також Норвегії і Швеція. Про свою зацікавленість в участі в тендері Євро-2025 заявили також асоціації Франції, Польщі, Швейцарії та України.
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Для проведення Євро-2025 претенденти на організацію турніру повинні надати інформацію щодо стадіонів, на яких будуть відбуватися матчі. Зокрема, зазначається, що асоціаціям рекомендовано підготувати вісім стадіонів категорії 4 УЄФА, що здатні вмістити 15 тисяч глядачів.
Якщо Україна отримає право на проведення турніру, то це автоматично означатиме участь жіночої збірної у фінальній частині Євро. За всю історію виступів українки лише одного разу потрапляли на чемпіонат Європи: у 2009 році (четверте місце в групі).
Де Україна може провести ці матчі
- До стадіонів четвертої категорії УАФ належать сім арен: НСК "Олімпійський" (Київ), ОСК "Металіст" (Харків), "Арена-Львів" (Львів), "Чорноморець" (Одеса), "Дніпро-Арена" (Дніпро), стадіон імені Бутовського (Полтава) та "Славутич-Арена" (Запоріжжя). При цьому місткість запорізької арени (11 983 глядачі) є меншою, за ту, що вказана у вимогах УЄФА.
- Збірна України проводила останні домашні матчі на стадіоні футбольного клубу Колос у Ковалівці. Він вміщує 5 тисяч глядачів та належить до 3-ї категорії стадіонів УАФ.