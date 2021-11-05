Совместную заявку подали Дания и Финляндия, а также Норвегия и Швеция. О своей заинтересованности в участии в тендере Евро-2025 также заявили ассоциации Франции, Польши, Швейцарии и Украины.

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Для проведения Евро-2025 претенденты на организацию турнира должны предоставить информацию о стадионах, на которых будут проходить матчи. В частности, отмечается, что ассоциациям рекомендовано подготовить восемь стадионов категории 4 УЕФА, способных вместить 15 тысяч зрителей.

Если Украина получит право на проведение турнира, то это будет автоматически означать участие женской сборной в финальной части Евро. За всю историю выступлений украинки только раз попадали на чемпионат Европы: в 2009 году (четвертое место в группе).

Где Украина может провести эти матчи