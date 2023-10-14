Незадоволений результатом матчу: тренер Північної Македонії прокоментував поразку від України

До поєдинку у Празі збірні України та Північної Македонії мали однакову кількість очок. Проте друга очна зустріч суперників завершилася на користь "синьо-жовтих".

Збірна України в матчі кваліфікації Євро-2024 перемогла Північну Македонію з рахунком 2:0. Переможні голи на рахунку Георгія Судакова та Олександра Караваєва.

Читайте також "Перемога для нашого народу та ЗСУ": Ребров прокоментував успіх України у матчі з македонцями

Мілевський: Глядачі отримали задоволення

"Червоні леви" завдали чимало клопоту футболістам збірної України. Особливо складно було біля наших воріт після першого забитого голу.

Тож головний тренер збірної Північної Македонії Благоя Мілевський залишився задоволеним грою своїх підопічних. А от цифри на табло "Епет арени" не сподобалися наставнику балканців.

"Я думаю, що глядачі, які зібралися на трибунах, отримали задоволення від матчу. Україна та Північна Македонія провели чудовий поєдинок. Я пишаюся своїми гравцями й тим, як вони діяли. Наша реакція після першого пропущеного м’яча була блискучою.

По перерві ми зробили заміни й домінували, але не скористалися зі своїх шансів. Єдине, чим я не задоволений, так це результатом зустрічі", – зазначив Мілевський.

Нагадаємо, що після перемоги над Північною Македонією збірна України набрала 10 очок та піднялася на друге місце групи С.

"Червоні леви" з 7-ма балами залишилися на 4-му рядку таблиці.

Свій наступний матч збірна України зіграє 17 жовтня проти Мальти. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.