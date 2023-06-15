Збірна України готується до свого другого поєдинку у кваліфікації Євро-2024. "Синьо-жовті" зіграють на виїзді із Північною Македонією.

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Для нового наставника нашої команди Сергія Реброва це буде перший офіційний поєдинок на чолі України. Напередодні зустрічі у Скоп'є наставник дав інтерв'ю, похваливши суперника.

Ми дуже серйозно ставимося до цієї гри. Ця команда вибила Італію у стиках кваліфікації ЧС-2022. Також вони обіграли Німеччину на виїзді. Ми повинні поважати суперника, але й маємо думати про свою гру. Завтра буде важливо сконцентруватися на своїй грі, проаналізувати ті помилки, які ми зробили в матчі з Німеччиною, виходити та грати у футбол. Я не вважаю, що ми будемо фаворитами. Ми гратимемо на виїзді проти міцної команди, Ми повинні показати на полі, що ми фаворити. Завтра буде інша гра, ніж з Німеччиною, бо ми розуміємо, з ким граємо. Розуміємо силу Північної Македонії. Я чекаю дуже важку гру. Вважаю, що наші гравці готові до такої гри,

– заявив Ребров.

Кадрова ситуація у збірній

Напередодні зустрічі стало відомо про травми у Валерія Бондаря та Олександра Піхальонка. Обидва футболісти вимушені будуть пропустити зустрічі з македонцями та мальтійцями.

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Також у спарингу з Німеччиною Віталій Миколенко попросив заміну через пошкодження. Сергій Ребров прокоментував кадровий стан збірної України.

Є певні пошкодження, але вони були отримані ще раніше. Це не пошкодження, які вони отримали в тренувальному процесі. Миколенко відчуває себе абсолютно нормально, він готується до гри. В нього є інші проблеми, але я впевнений, що це не стосується наступних зустрічей. Всі хлопці здорові та готові грати завтра,

– підсумував тренер.

Нагадаємо, що Ребров дебютував на чолі збірної України у товариському матчі з Німеччиною. "Синьо-жовті" ледь не переграли європейського гранда, але зрештою задовольнились нічиєю 3:3.

Україна у відборі на Євро