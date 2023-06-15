Сборная Украины готовится к своему второму поединку в квалификации Евро-2024. "Сине-желтые" сыграют на выезде с Северной Македонией.
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Для нового наставника нашей команды Сергея Реброва это будет первый официальный поединок во главе Украины. В преддверии встречи в Скопье наставник дал интервью, похвалив соперника.
Мы очень серьезно относимся к этой игре. Эта команда выбила Италию в стыках квалификации ЧМ-2022. Также они обыграли Германию на выезде. Мы должны уважать соперника, но и должны думать о своей игре. Завтра будет важно сконцентрироваться на своей игре, проанализировать те ошибки, которые мы совершили в матче с Германией, выходить и играть в футбол. Я не считаю, что мы станем фаворитами. Мы будем играть на выезде против крепкой команды, Мы должны показать на поле, что мы фавориты. Завтра будет другая игра, чем с Германией, потому что мы понимаем, с кем играем. Понимаем силу Северной Македонии. Я жду очень тяжелую игру. Считаю, что наши игроки готовы к такой игре,
– заявил Ребров.
Кадровая ситуация в сборной
Накануне встречи стало известно о травмах у Валерия Бондаря и Александра Пихаленко. Оба футболиста вынуждены будут пропустить встречи с македонцами и мальтийцами.
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Также в спарринге с Германией Виталий Миколенко попросил замену из-за повреждений. Сергей Ребров прокомментировал кадровое состояние сборной Украины.
Есть некоторые повреждения, но они были получены еще раньше. Это не повреждение, которое они получили в тренировочном процессе. Миколенко чувствует себя совершенно нормально, он готовится к игре. У него есть другие проблемы, но я уверен, что это не касается следующих встреч. Все ребята здоровы и готовы играть завтра,
– подытожил тренер.
Напомним, что Ребров дебютировал во главе сборной Украины в товарищеском матче с Германией. "Сине-желтые" едва не обыграли европейского гранда, но в конце концов удовлетворились ничьей 3:3.
Украина в отборе на Евро
- В квалификационной группе Евро-2024 наша команда пока занимает только четвертое место.
- Украина сыграла лишь одну встречу, в которую проиграла в гостях Англии (0:2)
- После матча с Северной Македонией "сине-желтых" еще ожидает встреча с Мальтой (19 июня)
- Игра будет номинально домашней для Украины, но в результате пройдет в словацком городе Трнава
- Для выхода на чемпионат Европы напрямую необходимо занять первое или второе место в группе.
- В случае неудачи у Украины еще будет шанс оформить путевку через стыковые матчи