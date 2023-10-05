Північна Македонія оголосила заявку на матч проти України у відборі на Євро-2024

Незабаром у європейських чемпіонатах настане пауза на міжнародні матчі збірних. Наступний суперник України у відборі на Євро-2024 визначився із заявкою на жовтневий поєдинок.

Тренерський штаб на чолі Благої Мілевські викликав у розташування збірної 25 футболістів. Вже 8 жовтня вони почнуть збиратись у Скоп'є, де розпочнеться підготовка до найближчого матчу відбору на Євро-2024 проти України.

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Заявка Північної Македонії

Є у цьому списку головна зірка північних македонців Еліф Елмас із італійського Наполі, який вийшов на заміну у матчі Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (2:3).

Воротарі: Столе Димітрієвські, Даміан Шишковські, Ігор Алексовські.

Столе Димітрієвські, Даміан Шишковські, Ігор Алексовські. Захисники: Вісар Мусліу, Езджан Аліоскі, Нікола Серафімов, Тодор Тодоровські, Йован Манєв, Боян Дімоскі, Ахмет Ільязовські, Стефан Асковські.

Вісар Мусліу, Езджан Аліоскі, Нікола Серафімов, Тодор Тодоровські, Йован Манєв, Боян Дімоскі, Ахмет Ільязовські, Стефан Асковські. Півзахисники: Еніс Барді, Еліф Елмас, Аріан Адемі, Яні Атанасов, Агон Елезі, Давід Бабунські, Існік Алімі.

Еніс Барді, Еліф Елмас, Аріан Адемі, Яні Атанасов, Агон Елезі, Давід Бабунські, Існік Алімі. Нападники: Александар Трайковські, Боян Мійовські, Мілан Рістовські, Вальйон Етемі, Дарко Чурлінов, Любче Дорієв, Дімітар Мітровські.

Матч відбору до Євро-2024 Україна – Північна Македонія відбудеться 14 жовтня у Празі. Стартовий свисток пролунає на "Epet Arena" о 16:00 (за київським часом).

Відзначимо, що цього поєдинку команда Сергія Реброва підходить у знекровленому стані. Віктор Циганков пропускає жовтневий збір "синьо-жовтих". 4 жовтня ще й стало відомо про втрату капітана національної команди Андрія Ярмоленка. Обох лідерів у збірній замінять півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок та нападник Сандерленда Назарій Русин відповідно.

Додамо, що після матчу проти українців Північна Македонія проведе товариський спаринг проти Вірменії (17 жовтня), яку очолює українець Олександр Петраков. Адже у жовтні обидві збірні проведуть лише по одному поєдинку у відборі до Євро-2024 на відміну від України.