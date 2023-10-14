Україна – Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024
Збірна України з футболу в суботу, 14 жовтня проведе матч відбору на Євро-2024. Суперником українців буде збірна Північної Македонії. Онлайн-трансляція матчу Україна – Північна Македонія доступна на сайті 24 Каналу.
Збірна України вже не вперше зіграє проти Північної Македонії. У 2003 та 2004 роках це були товариські матчі. У 2014 та 2015 роках наші команди зустрілися вже у відборі на чемпіонат Європи. А от у 2021 році ми вже зустрілися на самому Євро-2020. І тоді перемогли українці.
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16 червня 2023 року Північна Македонія та Україна провели матч вже у рамках відбору на Євро-2024. І тоді після першого тайму українці поступалися з рахунком 2:0. Але у підсумку здобули перемогу з рахунком 2:3.
Про те, що Північна Македонія доволі серйозний суперник свідчить і те, що команда набрала стільки ж очок, як і Україна – по сім. Правда шість очок було здобуто в матчах з аутсайдером групи – збірною Мальти. Але один бал команда заробила за матч проти Італії.Матч Україна – Північна Македонія відбудеться в Празі на "Епет арена". Гра розпочнеться о 16:00.
Трансляція матчу Україна – Північна Македонія доступна на регіональних каналах Суспільного. Але лише у цифровому T2 та кабельних мережах. Місцеві телеканали Суспільного мовлення на OTT-платформах не будуть транслювати матч через умови договору. Онлайн-трансляція матчу Україна – Північна Македонія буд здійснюватися лише на платформі Megogo.
Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Північна Македонія буде доступна на сайті 24 каналу в цій новині.
Україна – Північна Македонія 1:0
Гол: Судаков, 30
Стартові склади
- Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Зінченко, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик.
Запасні: Бущан, Михайліченко, Сваток, Сидорчук, Маліновський, Яремчук, Буяльський, Назарина, Піхальонок, Ванат, Караваєв, Різник.
- Північна Македонія: Дмитрієвські, Мусліу, Серафимов, Манев, Аліоські, Барді, Атанасов, Елезі, Ашковські, Міовські, Елмаз
62. Ще одна заміна в Північної Македонії – Адемі вийшов замість Атанасова 60. Перекладина врятувала збірну Північної Македонії від другого пропущеного голу в цьому матчі. Після подачі з кутового Матвієнко пробив головою. Але влучив в каркас воріт 58. Який момент не реалізував Мудрик. Контрвипад українців. Довбик зумів втримати м'яч. І зробити закидання в штрафний майданчик, куди вбігав Мудрик. Але відправити м'яч повз голкіпера українському вінгеру не вдалося – Дмитрієвські відбив м'яч. Момент було змарновано. 57. Мусліу пробивав в падінні через себе. Але відправив м'яч вище воріт 53. Чурлінов чи не одразу мало не покарав українців. Він прорвався повз українських захисників та пробивав по воротах. Врятував Трубін. 51. Довбик не забив, коли опинився сам на сам перед голкіпером. Він відправив м'яч повз ворота 48. Миколенко перервав небезпечний простріл від Елмаса у штрафному майданчику 47. Довбик проривався до воріт. Але невдало у штрафному зіграв при намаганні обіграти суперника. І саме від українського нападника м'яч покинув межі поля. 46. Другий тайм розпочався 46. Одразу подвійна заміна в складі збірної Північної Македонії в перерві. Дімоскі та Чурлінов вийшли на поле замість Асковські та Манева 45+2. Кінець першого тайму 45. Арбітр додав дві хвилини до основного часу першого тайму 44. Небезпечний удар від Елмаса. Цілив у верхній дальній кут воріт. Але пробив повз ворота 41. Довбик пробивав головою після подачі з кутового. І м'яч пролетів в лічених сантиметрах від штанги 40. Простріл від Довбика. Але його простріл заблокували. Кутовий 35. Небезпечні моменти біля воріт українців. Міовські зумів в боротьбі таки пробити по воротах українців. Але Трубін зреагував. Та на цьому атака суперників не закінчилася. Після цього вони двічі ще небезпечно пробивали. Ашковскі не реалізував свій момент 30. Збірна України забиває гол!!!! Судаков!!!! Македонці помилилися біля свого штрафного майданчика, м'яч перехопив Судаков. Після дотику від Зінченка, Судаков підробив м'яч під удар. Рикошет від суперника Серафимова, і м'яч влетів у ворота повз голкіпера. 26. Зубков пробивав в дотик після прострілу з флангу. Але м'яч влучив у гравців, які перебували перед воротами. 24. Знову атака через лівий фланг від Мудрика. Але одразу троє гравців збірної Північної Македонії виходять проти нього. Цього разу простріл Мудрика було заблоковано 23. Удар від Коноплі. Здалеку і вище воріт 21. Перший момент у збірної Північної Македонії. Міовскі отримав пас, і пробив з меж штрафного майданчика. Але пробивати довелося в боротьбі і з гострого кута. Трубін зреагував на удар 20. Знову момент в Мудрика. Але йому не дали пробити. М'яч відлетів до Довбика. Але і проти нього було одразу п'ятеро суперників. Тож він скинув м'яч на Мудрика. Той вже пробив, але вище воріт 17. Українці заробили право на штрафний удар. Але після його навісу м'яч пролетів над всіма гравцями у штрафному майданчику. Момент майже цілковито змарновано. 15. Шанс у Мудрика. Отримав пас на фланг, де опинився без суперника. Увійшов у штрафний майданчик, де пробивав з гострого кута. Але знову врятував голкіпер. Черговий кутовий 13. Атака македонців, після якого пробивав Елезі. Але м'яч зірвався з ноги і полетів повз рамку воріт 11. Довбик отримав закидання вперед. Довелося поборотися із захисником. А після цього навіть зумів пробити з гострого кута. Але голкіпер зреагував на удар. Кутовий 9. Поки пауза в матчі, українські вболівальники на трибунах скандують "путін – ху*ло" 8. Після навісу з флангу Дмитрієвські зіштовхнувся зі своїм захисником. Голкіперу надають допомогу на полі. 7. Спроба загострення від Миколенка на лівому фланзі. Але його простріл заблокували. Кутовий 3. Зінченко віддав пас на Зубкова на фланг. Але його пас в штрафному майданчику перехопили. Він після цього вступив в боротьбу, але саме від українця м'яч вийшов за межі поля 2. Елмас намагався організувати атаку македонців, але не вдалося 1. Матч розпочався. Футболісти збірної України розвели м'яч з центру поля На поле футболістів виводили діти українських Героїв, які згинули на війні Лунає гімн України. Його виконує Сергій Танчинець – лідер групи "Без обмежень" Лунає гімн Північної Македонії. Чимало вболівальників з цієї країни прибули на матч, тож в суперників українців теж буде підтримка Команди вже вийшли на поле Матч Україна – Північна Македонія розпочнеться о 16:00
Перекладина
Другий тайм
ГООООООЛ!!!!!! Україна!!!!! Судаков
Матч розпочався
62. Ще одна заміна в Північної Македонії – Адемі вийшов замість Атанасова
60. Перекладина врятувала збірну Північної Македонії від другого пропущеного голу в цьому матчі. Після подачі з кутового Матвієнко пробив головою. Але влучив в каркас воріт
58. Який момент не реалізував Мудрик. Контрвипад українців. Довбик зумів втримати м'яч. І зробити закидання в штрафний майданчик, куди вбігав Мудрик. Але відправити м'яч повз голкіпера українському вінгеру не вдалося – Дмитрієвські відбив м'яч. Момент було змарновано.
57. Мусліу пробивав в падінні через себе. Але відправив м'яч вище воріт
53. Чурлінов чи не одразу мало не покарав українців. Він прорвався повз українських захисників та пробивав по воротах. Врятував Трубін.
51. Довбик не забив, коли опинився сам на сам перед голкіпером. Він відправив м'яч повз ворота
48. Миколенко перервав небезпечний простріл від Елмаса у штрафному майданчику
47. Довбик проривався до воріт. Але невдало у штрафному зіграв при намаганні обіграти суперника. І саме від українського нападника м'яч покинув межі поля.
46. Другий тайм розпочався
46. Одразу подвійна заміна в складі збірної Північної Македонії в перерві. Дімоскі та Чурлінов вийшли на поле замість Асковські та Манева
45+2. Кінець першого тайму
45. Арбітр додав дві хвилини до основного часу першого тайму
44. Небезпечний удар від Елмаса. Цілив у верхній дальній кут воріт. Але пробив повз ворота
41. Довбик пробивав головою після подачі з кутового. І м'яч пролетів в лічених сантиметрах від штанги
40. Простріл від Довбика. Але його простріл заблокували. Кутовий
35. Небезпечні моменти біля воріт українців. Міовські зумів в боротьбі таки пробити по воротах українців. Але Трубін зреагував.
Та на цьому атака суперників не закінчилася. Після цього вони двічі ще небезпечно пробивали. Ашковскі не реалізував свій момент
30. Збірна України забиває гол!!!! Судаков!!!!
Македонці помилилися біля свого штрафного майданчика, м'яч перехопив Судаков. Після дотику від Зінченка, Судаков підробив м'яч під удар. Рикошет від суперника Серафимова, і м'яч влетів у ворота повз голкіпера.
26. Зубков пробивав в дотик після прострілу з флангу. Але м'яч влучив у гравців, які перебували перед воротами.
24. Знову атака через лівий фланг від Мудрика. Але одразу троє гравців збірної Північної Македонії виходять проти нього. Цього разу простріл Мудрика було заблоковано
23. Удар від Коноплі. Здалеку і вище воріт
21. Перший момент у збірної Північної Македонії. Міовскі отримав пас, і пробив з меж штрафного майданчика. Але пробивати довелося в боротьбі і з гострого кута. Трубін зреагував на удар
20. Знову момент в Мудрика. Але йому не дали пробити. М'яч відлетів до Довбика. Але і проти нього було одразу п'ятеро суперників. Тож він скинув м'яч на Мудрика. Той вже пробив, але вище воріт
17. Українці заробили право на штрафний удар. Але після його навісу м'яч пролетів над всіма гравцями у штрафному майданчику. Момент майже цілковито змарновано.
15. Шанс у Мудрика. Отримав пас на фланг, де опинився без суперника. Увійшов у штрафний майданчик, де пробивав з гострого кута. Але знову врятував голкіпер. Черговий кутовий
13. Атака македонців, після якого пробивав Елезі. Але м'яч зірвався з ноги і полетів повз рамку воріт
11. Довбик отримав закидання вперед. Довелося поборотися із захисником. А після цього навіть зумів пробити з гострого кута. Але голкіпер зреагував на удар. Кутовий
9. Поки пауза в матчі, українські вболівальники на трибунах скандують "путін – ху*ло"
8. Після навісу з флангу Дмитрієвські зіштовхнувся зі своїм захисником. Голкіперу надають допомогу на полі.
7. Спроба загострення від Миколенка на лівому фланзі. Але його простріл заблокували. Кутовий
3. Зінченко віддав пас на Зубкова на фланг. Але його пас в штрафному майданчику перехопили. Він після цього вступив в боротьбу, але саме від українця м'яч вийшов за межі поля
2. Елмас намагався організувати атаку македонців, але не вдалося
1. Матч розпочався. Футболісти збірної України розвели м'яч з центру поля
На поле футболістів виводили діти українських Героїв, які згинули на війні
Лунає гімн України. Його виконує Сергій Танчинець – лідер групи "Без обмежень"
Лунає гімн Північної Македонії. Чимало вболівальників з цієї країни прибули на матч, тож в суперників українців теж буде підтримка
Команди вже вийшли на поле
Матч Україна – Північна Македонія розпочнеться о 16:00