Україна – Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

Збірна України з футболу в суботу, 14 жовтня проведе матч відбору на Євро-2024. Суперником українців буде збірна Північної Македонії. Онлайн-трансляція матчу Україна – Північна Македонія доступна на сайті 24 Каналу.

Збірна України вже не вперше зіграє проти Північної Македонії. У 2003 та 2004 роках це були товариські матчі. У 2014 та 2015 роках наші команди зустрілися вже у відборі на чемпіонат Європи. А от у 2021 році ми вже зустрілися на самому Євро-2020. І тоді перемогли українці.

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16 червня 2023 року Північна Македонія та Україна провели матч вже у рамках відбору на Євро-2024. І тоді після першого тайму українці поступалися з рахунком 2:0. Але у підсумку здобули перемогу з рахунком 2:3.

Про те, що Північна Македонія доволі серйозний суперник свідчить і те, що команда набрала стільки ж очок, як і Україна – по сім. Правда шість очок було здобуто в матчах з аутсайдером групи – збірною Мальти. Але один бал команда заробила за матч проти Італії.

Матч Україна – Північна Македонія відбудеться в Празі на "Епет арена".

Трансляція матчу Україна – Північна Македонія доступна на регіональних каналах Суспільного. Але лише у цифровому T2 та кабельних мережах. Місцеві телеканали Суспільного мовлення на OTT-платформах не будуть транслювати матч через умови договору. Онлайн-трансляція матчу Україна – Північна Македонія буд здійснюватися лише на платформі Megogo.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Північна Македонія буде доступна на сайті 24 каналу в цій новині.

Україна – Північна Македонія 1:0

Гол: Судаков, 30

Стартові склади

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Зінченко, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик.

Запасні: Бущан, Михайліченко, Сваток, Сидорчук, Маліновський, Яремчук, Буяльський, Назарина, Піхальонок, Ванат, Караваєв, Різник.

Запасні: Бущан, Михайліченко, Сваток, Сидорчук, Маліновський, Яремчук, Буяльський, Назарина, Піхальонок, Ванат, Караваєв, Різник. Північна Македонія: Дмитрієвські, Мусліу, Серафимов, Манев, Аліоські, Барді, Атанасов, Елезі, Ашковські, Міовські, Елмаз