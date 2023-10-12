Чергова битва за путівку на Євро-2024: хто і коли покаже гру Україна – Північна Македонія онлайн

Збірна України з футболу 14 жовтня проведе матч проти Північної Македонії. Ця гра буде в рамках відбору на Євро-2024. Переглянути матч Україна – Північна Македонія можна буде як по телебаченню, так і онлайн.

Матч проти Північної Македонії буде формально "домашнім" для збірної України. Але проведуть його команди в Празі на місцевій "Епет арена".

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Українцям треба перемагати в цьому матчі. Адже що наша збірна, що збірна Північної Македонії набрала однакову кількість очок – по сім. Стільки ж має і збірна Італії, але "скуадра адзурра" зіграла на один матч менше. Саме через це українці посідають поки лише третє місце в групі, а вихід на Євро-2024 отримують дві перші команди в турнірній таблиці.

Тож перемога в і цьому матчі дозволить нам і далі сподіватися на прямий вихід на Євро-2024. Це дозволить нам щонайменше відірватися від Північної Македонії у турнірній таблиці. А також важливе в боротьбі з Італією за другу сходинку

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Хто покаже матч Україна – Північна Македонія

Важливо! Матч Україна – Північна Македонія відбудеться в суботу, 14 жовтня. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом.

Трансляція матчу Україна – Північна Македонія буде доступна для перегляду як по телебаченню, так і онлайн. Офіційним транслятором матчу буде "Суспільне". Однак матч покажуть лише на регіональних каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Полтава, Суспільне Львів тощо) і тільки у цифровому T2 та кабельних мережах. Місцеві телеканали Суспільного мовлення на OTT-платформах не будуть транслювати матч через умови договору.

Онлайн-трансляція матчу Україна – Північна Македонія буд здійснюватися лише на платформі Megogo. Варто відзначити, що доступ до трансляції матчу буде лише у тих, хто оформив підписки "Оптимальна" (199 гривень на місяць) та "Максимальна" (299 гривень на місяць). Друга підписка також включає і перегляди матчів Ліги чемпіонів та інших єврокубків та національних чемпіонатів. При цьому з 1 листопада ціна на підписку "Максимальна" зросте до 369 гривень на місяць.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Північна Македонія буде доступна на сайті 24 Каналу.