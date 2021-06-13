Тримайся, ми з тобою, – Україна підтримала Еріксена після реанімації на матчі Євро-2020

Збірна України підтримала данського футболіста Крістіана Еріксена. Він втратив свідомість на матчі Євро-2020 зі збірною Фінляндії.

На інстаграм-сторінці Української асоціації футболу з'явилися натхненні слова підтримки данському футболісту. Звернення написали двома мовами і додали фото Еріксена на полі.

До речі Дівчина Еріксена намагалася прорватися на поле, коли він втратив свідомість: фото

Збірна України та її головний тренер Андрій Шевченко вирішили підтримати футболіста спільно.

Андрій Шевченко і національна команда України на підтримку Крістіана Еріксона: Крістіане, Тримайся, ми з тобою!

– йдеться у дописі.

Еріксену стало зле на полі: коротко