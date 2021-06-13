Тримайся, ми з тобою, – Україна підтримала Еріксена після реанімації на матчі Євро-2020

Збірна України підтримала данського футболіста Крістіана Еріксена. Він втратив свідомість на матчі Євро-2020 зі збірною Фінляндії.
На інстаграм-сторінці Української асоціації футболу з'явилися натхненні слова підтримки данському футболісту. Звернення написали двома мовами і додали фото Еріксена на полі.
До речі Дівчина Еріксена намагалася прорватися на поле, коли він втратив свідомість: фото
Збірна України та її головний тренер Андрій Шевченко вирішили підтримати футболіста спільно.
Андрій Шевченко і національна команда України на підтримку Крістіана Еріксона: Крістіане, Тримайся, ми з тобою!
– йдеться у дописі.
Еріксену стало зле на полі: коротко
- 12 червня під час матчу між збірними Данії та Фінляндії данський футболіст Крістіан Еріксен прийняв м'яч та знепритомнів.
- Гру терміново зупинили, медики прямо на футбольному полі провели реанімаційні заходи. Еріксену довелося робити непрямий масаж серця.
- З поля Еріксена винесли на ношах та екстрено шпиталізували.
- В УЄФА ухвалили рішення про зупинку матчу.
- За словами агента Еріксена Мартіна Шутса, футболіст уже прийшов до тями та вже "може говорити".