Україна перемогла Люксембург у кваліфікації на ЧС-2021 з гандболу: відео

Жіноча збірна України з гандболу 20 березня провела свій другий матч на турнірі у Словаччині. Українки здобули перемогу над Люксембургом.

Стартували наші дівчата на цьому турнірі, який є відбором на чемпіонат світу-2021, з поразки від Словаччини (31:28). У другому матчі в українок не було права на помилку.

До теми Україна поступилася Словаччині в стартовому матчі кваліфікації чемпіонату світу

Україна – Люксембург 28:21

Українська команда була фавориткою цього протистояння, але гравчині збірної Люксембургу не склали руки та дали гідний бій у першій частині гри. Українки лише з різницею "+2" на свою користь пішли на відпочинок.

Цікаво, що у першому таймі підопічні Бориса Чижова володіли перевагою, але моментами наші дівчата розслаблялись та давали шанси суперницям наблизитись у рахунку.

У другій частині гри такої розслабленості в українок вже не було. "Синьо-жовті" з кожною атакою збільшували перевагу та рахунок на табло. Україна впевнено перемога Люксембург у другому турі кваліфікації на чемпіонат світу-2021.

Нестримна Смолінг

Головною бомбардиркою української команди залишається Леся Смолінг, яка за два матчі 17 разів засмучувала ворота суперниць. Зараз українка посідає друге місце у перегонах найкращих бомбардирок кваліфікаційного турніру.

Останній матч українська збірна проведе 21 березня проти Ізраїлю. Ця зустріч стане ключовою у боротьбі за путівку у плей-офф кваліфікації ЧС-2021.

Результати Ізраїлю у перших двох матчах

У стартовій зустрічі ізраїльтянки здобули перемогу над Люксембургом із різницею у чотири голи – 22:18.

У другому матчі вже зазнали нищівної поразки від Словаччини – 19:37.

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