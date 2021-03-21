Україна перемогла Люксембург у кваліфікації на ЧС-2021 з гандболу: відео

Джерело:24 канал
Жіноча збірна України з гандболу 20 березня провела свій другий матч на турнірі у Словаччині. Українки здобули перемогу над Люксембургом.
Стартували наші дівчата на цьому турнірі, який є відбором на чемпіонат світу-2021, з поразки від Словаччини (31:28). У другому матчі в українок не було права на помилку.
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Українська команда була фавориткою цього протистояння, але гравчині збірної Люксембургу не склали руки та дали гідний бій у першій частині гри. Українки лише з різницею "+2" на свою користь пішли на відпочинок.
Цікаво, що у першому таймі підопічні Бориса Чижова володіли перевагою, але моментами наші дівчата розслаблялись та давали шанси суперницям наблизитись у рахунку.
У другій частині гри такої розслабленості в українок вже не було. "Синьо-жовті" з кожною атакою збільшували перевагу та рахунок на табло. Україна впевнено перемога Люксембург у другому турі кваліфікації на чемпіонат світу-2021.
Головною бомбардиркою української команди залишається Леся Смолінг, яка за два матчі 17 разів засмучувала ворота суперниць. Зараз українка посідає друге місце у перегонах найкращих бомбардирок кваліфікаційного турніру.
Останній матч українська збірна проведе 21 березня проти Ізраїлю. Ця зустріч стане ключовою у боротьбі за путівку у плей-офф кваліфікації ЧС-2021.
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