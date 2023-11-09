Феєричний дебют Христича: збірна України з хокею завдяки неймовірному камбеку обіграла Угорщину

Чоловіча збірна була близька до поразки у стартовій грі Меморіалу Томаша Шаркозі. Втім за три хвилини до кінця зустрічі нашій команді вдався класний камбек.

Угорщина – Україна 4:5

Голи: Немеш (04:31), Варга (13:02), Хорват (26:11), Варга (33:55) – Ворона (18:01), Мережко (29:08), Ворона (37:05), Пересунько (56:40), Куцевич (57:52).

Збірна України з хокею провела свій перший матч під керівництвом нового тренера. В середині жовтня замість Вадима Шахрайчука на посаду був призначений Дмитро Христич, пише 24 канал.

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Угорщина захопила ініціативу

Перший збір під керівництвом нового коуча припав на Меморіал Томаша Шаркозі, який розпочався в Будапешті. Саме проти збірної-господарки Угорщини "синьо-жовті" і почали свій шлях на турнірі.

Саме мадяри вважались фаворитами дуелі і з перших хвилин почали виправдовувати цей статус. У першому періоді голи Немеша і Варги дозволили угорцям вийти вперед. Перед перервою рахунок скоротив Ворона.

У другому періоді суперники обмінялись двома голами, а в третьому Угорщина вела гру до перемоги з мінімальною перевагою. Втім українцям вдалось створити камбек під завісу матчу.

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Камбек України

Спочатку Пересунька проспали захисники суперника і той з близької відстані розстріляв ворота. А за дві хвилини до фінального свистка Ворона знайшов на "п'ятачку" Куцевича, який забив переможну шайбу.

Таким чином, Дмитро Христич дебютує на чолі збірної з вольової перемоги, що дозволяє очолити групу Меморіалу Томаша Шаркозі. У паралельній зустрічі Італія мінімально переграла Словенію (1:0). Вже завтра, 10 листопада, Україна зіграє проти балканської команди.