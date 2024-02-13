Україна пройшла до фіналу олімпійського відбору після успішного виступу у перекваліфікаційному етапі. Після трьох турів змагань українська команда випередила Польщу, Республіку Корея та Естонію, посівши перше місце.

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Чому відбулося повторне жеребкування

У фінальній частині олімпійської кваліфікації Україна мала зустрітися з командами Словаччини, Білорусі та Казахстану. Однак Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) не допустила білоруську команду до участі у відборі, оскільки продовжила їхню відстороненість на сезон 2024/25 через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Очікувалося, що місце Білорусі в групі разом з Україною займе Угорщина, яка є найвище рейтингованою збірною серед тих, хто не пройшов прекваліфікацію. Проте в результаті угорці все ж потрапили до списку учасників, але група України зазнала змін.

У групу D, до якої Україна очікувала потрапити, крім Словаччини та Казахстану, також увійшли Австрія та Угорщина. Проте сама Україна виявилася в групі E. Таким чином, її суперниками у фінальному етапі відбору стали Латвія, Франція та Словенія, а матчі відбудуться у Ризі.

Склад груп фіналу відбору на Олімпіаду-2026

Група D: Словаччина, Казахстан, Австрія, Угорщина

Група Е: Латвія, Франція, Словенія, Україна

Група F: Данія, Норвегія, Японія, Велика Британія

До слова. Матчі фінальної частини олімпійського відбору на Ігри-2026 з хокею відбудуться 29 серпня — 1 вересня. Для того, щоб вийти на Олімпіаду, Україна має стати переможцем групи.