Украина прошла в финал олимпийского отбора после успешного выступления в переквалификационном этапе. После трех туров соревнований украинская команда опередила Польшу, Республику Корея и Эстонию, заняв первое место.

Смотрите также Террористам не место в хоккее: отстранение России и Беларуси от международных соревнований продлено

Почему состоялась повторная жеребьевка

В финальной части олимпийской квалификации Украина должна была встретиться с командами Словакии, Беларуси и Казахстана. Однако Международная федерация хоккея на льду (IIHF) не допустила белорусскую команду к участию в отборе, поскольку продолжила их отстраненность на сезон 2024/25 из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Ожидалось, что место Беларуси в группе вместе с Украиной займет Венгрия, которая является самой высоко рейтинговой сборной среди тех, кто не прошел преквалификацию. Однако в итоге венгры все же попали в список участников, но группа Украины претерпела изменения.

В группу D, в которую Украина ожидала попасть, кроме Словакии и Казахстана, также вошли Австрия и Венгрия. Однако сама Украина оказалась в группе E. Таким образом, ее соперниками в финальном этапе отбора стали Латвия, Франция и Словения, а матчи состоятся в Риге.

Состав групп финала отбора на Олимпиаду-2026

Группа D: Словакия, Казахстан, Австрия, Венгрия Венгрия

Группа Е: Латвия, Франция, Словения, Украина

Группа F: Дания, Норвегия, Япония, Великобритания

К слову. Матчи финальной части олимпийского отбора на Игры-2026 по хоккею состоятся 29 августа - 1 сентября. Для того, чтобы выйти на Олимпиаду, Украина должна стать победителем группы.