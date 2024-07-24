Вже за два дні в Парижі пройде церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. Змагання проходитимуть з 26 липня по 11 серпня.

До теми Олімпійські ігри-2024: все, що варто знати про головні спортивні змагання в Парижі

Звернення президента

Україна також буде представлена на Олімпіаді в столиці Франції. Наша делегація включатиме в себе 140 спортсменів, які змагатимуться у 23-х видах спорту.

Напередодні змагань із нашими спортсменами поспілкувався президент України Володимир Зеленський. Голова держави відзначив важливість присутності України на турнірі та подякував за недопуск Росії до Ігор.

"Поспілкувався з нашими олімпійцями. З командою України, яка вже цього тижня представить нашу державу, наш український народ на Іграх у Парижі. Це вже досягнення українців, що в час такої війни та повномасштабного російського терору ми все ж підготувались, ми все ж беремо участь в Олімпіаді. Наш прапор та український гімн будуть у Франції нарівні з усіма націями, які поважають життя та принципи олімпізму.

Я дякую всім, хто допомагає Україні берегти якнайбільше елементів нормального життя попри все. Дякую всім, хто захистив принципи олімпізму від спотворення й не допустив прапорів та участі держави-терориста на Олімпіаді. Путін робить так, що єдиний російський спорт сьогодні – це вбивства людей. І світ ніколи не буде толерувати це. Росія повинна програти у війні, програти в терорі. Тоді виграє життя,

– йдеться у заяві Володимира Зеленського.

Президент України поспілкувався зі спортсменами:

Бан для Росії та Білорусі

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет не запросив Росію та Білорусь на Ігри-2024 у Парижі. Тим не менш, спортсмени з країн-терористок зможуть виступити на Олімпіаді у нейтральному статусі та за умови непідтримки війни.

Читайте також Нестримні Магучіх і Харлан, повернення Верняєва: головні надії України на медалі Олімпіади-2024

Всього на змаганнях у Парижі виступить майже 11 тисяч атлетів, які розіграють 329 комплектів медалей. Програма Олімпійських ігор включатиме в себе 32 види спорту.