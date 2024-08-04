Нова медаль України: Михайло Кохан виграв бронзову медаль з метання молоту на Олімпійських іграх

У легкій атлетиці тривають медальні фінали в різних дисциплінах. У чоловічому змаганні з метання молоту Україна мала свого представника Михайла Кохана.

У Парижі повним ходом тривають Олімпійські ігри-2024. На неділю було винесено чимало змагань за участю українців, де були шанси на здобуття медалі, пише 24 Канал.

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Впевнена кваліфікація

Одним із них став фінал з метання молоту в легкій атлетиці серед чоловіків. У ньому успішно пройшов кваліфікацію Михайло Кохан, який ставав чемпіоном світу та Європи серед юнаків.

22-річний атлет на минулій Олімпіаді у Токіо був близьким до нагороди, але у підсумку посів 4 місце. У кваліфікації на Іграх у Парижі Михайло показав третій результат, закинувши молот на 77,42 метра.

Це дозволило йому стати одним із 12-ти фіналістів змагання. Тим не менше, українець не вважався головним претендентом на "золото". Фаворитами були канадець Ітан Катцберг та поляк Войцех Новицький.

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Для Кохана ж навіть бронзова медаль вважалась би успішним підсумком. Але після першої спроби українець опинився на другому місці, кинувши на 78,54 метра.

Друга бронза України

Вже у другій спробі Михайло покращив свій показник 79,39 метра, але до лідера Катцберга дістатися шансів майже не було. Ітан закинув молот на 84,12 метра з першої ж спроби.

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Пізніше українця посунули на третю сходинку, адже угорець Бенче Галас майже підкорив відмітку у 80 метрів (79,97). Чим далі, тим важче суперникам було змагатися із показником українця. Найближчим був норвежець Ейвінд Генріксен, який кинув молот на 79,18 метра.

Проте ніхто так і не зміг посунути Кохана з третьої позиції. Сам же Михайло так само не зміг переплюнути досягнення Галаса. Таким чином, легкоатлет здобуває для України вже шосту медаль на Іграх-2024.

Підсумки чоловічого фіналу з метання молоту на Олімпіаді-2024: