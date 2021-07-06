Україна офіційно не відмовилася від участі у чемпіонаті світу у Москві, – росЗМІ
6 липня 2021 , 17:02Читать новость на русском
Джерело:"Р-Спорт"
Збірній України з пляжного футболу заборонили їхати на чемпіонат світу у Москву. Організатори чемпіонату світу поки не отримували офіційного листа про відмову від української сторони.
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Оргкомітет чемпіонату світу з пляжного футболу досі не отримував офіційних листів від Української асоціації футболу (УАФ) або ФІФА щодо відмови української команди брати участь у турнірі.
До теми Збірній України заборонили їхати у Москву на чемпіонат світу з пляжного футболу
За даними джерела "Р-Спорту", підготовка до чемпіонату світу ведеться з тих міркувань, що збірна України братиме участь.
Україна не їде на чемпіонат світу: що відомо
- Збірна України пройшла кваліфікацію на чемпіонат світу та стала однією з чотирьох команд з Європи, яка пробилася на турнір.
- Однак Українська асоціація футболу (УАФ) та Асоціація пляжного футболу України (АПФУ) заборонили збірній України з пляжного футболу брати участь у чемпіонаті світу-2021.
- Причина в тому, що чемпіонат світу буде проходити у столиці Росії – Москві.
- Заборону збірної України їхати у Росію розкритикував віцепрезидент Асоціації пляжного футболу України (АПФУ) Владислав Ващук.
- Він заявив, що футболістам збірної України під час відбору говорили, що вони поїдуть на світову першість у Росію.