Ідеальний старт: збірна України U21 виграла другий матч на чолі з Мельгосою у відборі на Євро

Наша молодіжка знову на класі переграла аутсайдера. Втім головні битви ще попереду, адже для гарантованого проходу необхідно вигравати групу.

Люксембург U-21 – Україна U-21 0:3

Голи: Краснопір, 45, В'юнник, 69, Квасниця, 90+4.

Молодіжна збірна України провела свій другий матч у відборі на Євро-2025. Після півфіналу на турнірі-2023 команда суттєво оновилась та призначила нового тренера, пише 24 канал.

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Черговий матч проти аутсайдера

На місце Руслана Ротаня призначили іспанця Унаї Мельгосу. Наша команда потрапила у секстет до Англії, Сербії, Люксембурга, Азербайджана та Північної Ірландії.

У першій грі кваліфікації Україна мінімально переграла останніх, а жовтневий збір розпочала із виїзного матчу проти люксембуржців. На жаль, господарі не потурбувались з приводу організації трансляції гри, тому більшість вболівальників не змогли її побачити.

"Синьо-жовті" були явними фаворитами зустрічі, що і довели на полі. Команда Мельгоси майже не підпускала суперника до власних воріт і сама оформила голи у кожному з таймів.

Перед перервою рахунок відкрив Краснопір. Після красивого дальнього пасу від Бражка Роман в дотик вивів форварда Оболоні на ударну позицію і Ігор не схибив.

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Без втрат та пропущених голів

А у середині другого тайму на полі з'явився Богдан В'юнник і всього за дві хвилини записав своє ім'я на табло. Нападник Шахтаря вдало відгукнувся на простріл Волошина з флангу. А до розгрому рахунок довів Квасниця, точно пробивши з краю майданчика у компенсований час.

Таким чином, Україна набирає шість очок та виходить на тимчасове перше місце. Вже за чотири дні на команду Мельгоси чекає битва з головним фаворитом групи Англією.

. За форматом кваліфікації напряму на Євро-2025 потраплять переможці груп та три найкращі другі місця. Ще шість віцечемпіонів розіграють три путівки у стикових матчах.