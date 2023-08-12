Україна – Болгарія 80:71 ОТ (27:10, 13:19, 15:19, 13:20, 12:3)

Баскетболісти збірної України відмінно розпочали матч, створивши солідний гандикап у рахунку після першої чверті. Високу результативність продемонстрував Олександр Ковляр, який ще до великої перерви забив 4 з 6 триочкових, пише 24 Канал.

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Фантастична розв'язка

У другій чверті болгари зуміли скоротити розрив у рахунку з 25 очок до 11. Було помітно, що суперник українців перехопив ініціативу та наблизився до камбеку.

Третя партія знову була за Болгарією. Розрив у рахунку зменшився до семи очок. Вирішальною могла стати четверта чверть. За 4 хвилини до завершення українці вигравали з перевагою у 9 очок – 66:57. Проте через провальну кінцівку довелося визначати сильнішого в овертаймі – 68:68.

В овертаймі підопічні Степановського дозволили набрати супернику лише 3 очки. Натомість українці завдяки влучним кидкам Ковляра, Крутоуса та Пустового довели матч до перемоги. У підсумку Україна перемогла з рахунком 80:71.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Олександр Ковляр, який набрав 25 очок.

Свій наступний матч збірна України зіграє у неділю, 13 серпня. Суперником нашої команди буде збірна Ісландії.

Нагадаємо, що підопічні Віталія Степановського мають посісти перше-друге місця в групі з Туреччиною, Болгарією та Ісландію, щоб потрапити до плей-оф турніру.