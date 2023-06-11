Україна знищує суперників у Золотій Євролізі: команда Крастіньша вийшла у "фінал чотирьох"

"Синьо-жовті" не мають рівних у престижному змагання з волейболу. Збірна України здобула четверту поспіль переконливу перемогу у Золотій Євролізі.

Хорватія – Україна 0:3 (17:25, 21:25, 22:25)

Чоловіча збірна України з волейболу успішно проводить сезон-2023 у Золотій Євролізі. Команда опинилась в елітному дивізіоні, пише 24 канал.

До теми Третя поспіль перемога: збірна України з волейболу "в суху" обіграли Бельгію в Золотій Євролізі

Підопічні Угіса Крастіньша потрапили у групу до Бельгії, Хорватії та Північної Македонії. Три перші гри дались українцям на "відмінно", команда обіграла кожного із суперників з максимальним рахунком 3:0.

Тепер же Україна продовжила свою успішну серію у Золотій Євролізі. "Синьо-жовті" у четвертому турі без проблем розібрались із господаркою майбутнього "фіналу чотирьох" Хорватією.

У першому сеті українці дали супернику заробити 17 очок, у другому – 21, а у фінальному – 22. Таким чином, Україна де-факто гарантувала собі вихід у фінальний плей-офф.

Збірна України вирішила завдання

За два тури до фінішу підопічні Крастіньша випереджають Бельгію на 6 очок. Завдяки тому, що всі перемоги були максимальними, наша команда достроково забезпечила собі місце у "фіналі чотрьох".

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Нагадаємо, що переможець гарантовано вийде у "фінал чотирьох". Втім якщо квартет виграють хорвати, то ще одне місце дістанеться найкращому другому місцю з усіх груп.

Сама ж Хорватія гарантовано опиниться у вирішальній стадії на правах країни-господарки. У інших групах лідерами наразі є збірні Туреччини та Чехії.