Феєричний старт Реброва: збірна України не втримала перемогу над Німеччиною у запальному матчі

Команді Сергія Реброва не вистачило кількох хвилин, щоб здобути дебютну перемогу над Бундестім в історії. Втім команди порадували фанатів аж шістьма м'ячами.

Німеччина – Україна 3:3

Голи: Фюллькруг, 6, Хаверц, 83, Кімміх, 90 (пен) – Циганков, 19, 56, Рюдігер, 23 (автогол)

Збірна України відіграла товариський матч проти Німеччини. Для "синьо-жовтих" це була не лише підготовка до ігор кваліфікації Євро-2024, а ще й дебютний поєдинок під керівництвом Сергія Реброва, пише 24 Канал.

Як це було Німеччина – Україна: онлайн-трансляція товариського матчу збірних

Німці ж найближчий рік приречені проводити лише спаринги. Країна є господаркою чемпіонату Європи, тому путівку на турнір вона отримала автоматично. Втім гра проти України була 1000-ою для німців, тому підопічним Фліка хотілося порадувати фанатів.

До того ж, останнім часом Німеччина розчаровувала на великих змаганнях. На чемпіонатах світу у 2018 та 2022 роках Бундестім не виходив з групи, а на Євро-2020 команда зупинилась в 1/8 фіналу.

Цікаві склади від тренерів

Ханс-Дітер Флік застосував ротацію, але все одно склад німців був солідним. З перших хвилин вийшли Рюдігер, Шлоттербек, Горецка, Кімміх та Сане. У Реброва ж по суті вийшла основа.

Наставник вирішив застосувати незвичну схему 4-4-2. Замість Маліновського в центр поля тренер випустив другого нападника Ярмоленка. Також коуч не міг розраховувати на травмованого Зінченка, якого замінив Судаков.

Німеччина на правах фаворита захопила ініціативу і змогла доволі швидко відкрити рахунок. Миколенко та Матвієнко дозволили Вольфу увійти в майданчик, знайти момент для удару та рикошетом від Фюллькруга вразити ворота гостей.

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Україна дивує у першому таймі

Втім підопічні Реброва не склали руки і дочекались свої моменти в контратаках. Спочатку рахунок зрівняв Циганков, який відкрився під розрізаючу передачу Тимчика та реалізував вихід майже сам на сам.

Ба більше, вже за чотири хвилини Україна вийшла вперед. Ярмоленко відібрав м'яч завдяки активному пресингу, запустивши по флангу Тимчика.

Той віддав у центр на набігаючого Циганкова, але Віктор же вирішив пропустити на Мудрика. Гравець Челсі не дуже вдало пробив, але влучив у Рюдігера, від якого снаряд залетів у ворота.

Циганков феєрить

У другому таймі Флік оновив напад, випустивши Хаверца, Мусіала та Вірца. Але ще раз забити змогли українці завдяки помилці Гінтера. Після пасу назад оборонець далеко відпустив м'яч і подарував його Довбику.

Той вибіг сам на сам і відпасував на вільного Циганкова, який забив у порожні ворота та оформив дубль. Після цього "синьо-жовті" відійшли в оборону та провели низку замін. Ребров дав ігрову практику Ванату, Соболю, Пихальонку та Ігнатенку.

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Німці притисли Україну до воріт і знайшли шанс за 7 хвилин до закінчення основного часу. Після дальнього вибивання Хаверц вдало поборовся з Матвієнком, залишивши його ні з чим та влучно пробивши повз Трубіна.

Прикра нічия для Реброва

На жаль, втримати перемогу підопічні Реброва не змогли втримати. На останній хвилині Хаверц зіштовхнувся із Соболем і суддя вирішив подарувати господарям пенальті. Його від стійки реалізував Йозуа Кімміх.

Таким чином, Німеччина та Україна повторюють результат 2011 року. Тоді у Києві команди зустрілись у матчі-відкритті НСК Олімпійський та також забили по три голи. Цього ж разу Україна була ближчою до перемоги.

Проте Сергій Ребров таки стартує не з поразки проти топового опонента. Вже за чотири дні, 16 червня, на "синьо-жовтих" очікує бій кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії, де нашій команді треба вигравати.

Відеоогляд матчу Німеччина – Україна: