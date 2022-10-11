Украина – Нидерланды 4:2

Голы: Шотурма, 6, Корсун, 10, 40, Абакшин, 12 – Бузамбу, 14, 14

Обе команды подошли к очной встрече с победами над Косово. Украина праздновала победу со счетом 3:1, а Нидерланды – 2:1. Поэтому обе сборные имели в своем активе по 3 очка. Именно этот матч определял победитель группы, сообщает 24 канал.

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В следующий раунд квалификации чемпионата мира-2024 пробьются победители 12 групп и 4 лучшие сборные, занявшие в своих группах 2-е позиции. Еще 8 обладателей вторых мест сыграют в стыковых поединках за право выхода на чемпионат мира-2024.

Первая острота в матче была у ворот опытного Цыпуна, который в шпагате не позволил Джурличу вывести Нидерланды вперед. Украинский голкипер дважды спасал свои владения через несколько минут.

Серый тоже имел хороший момент забить.

Кураж украинской сборной

Украина ответила результативно. На 6-й минуте Шотурма пробил по центру ворот. Чернявский, загородивший обзор голкипера соперника, дезориентировал нидерландского вратаря и помог капитану "сине-желтых" вывести свою команду вперед – 1:0. Вот так счет во встречу стал в пользу Украины.

Четыре минуты понадобилось подопечным Косенко, чтобы удвоить преимущество. Корсун классно собрал на себе нескольких игроков соперника и легко обыграл голкипера – 2:0.

Не прошло и двух минут, как счет во встрече стал разгромным. Абакшин сделал счет 3:0 в пользу сине-желтой команды.

Провальная минутка

Казалось, игра в первом тайме уже сделана. Но иного мнения были нидерландские футзалисты. Бузамбу дважды в одну минуту поразил ворота Цыпуна – 3:2. Не обошлось без ошибок нашей защиты.

Игра подопечных Косенко совсем развалилась после счета 3:0.

Тарифит упустил прекрасный момент у украинских ворот. На что "сине-желтые" ответили заблокированным ударом Серого.

В конце первого тайма еще раз спасителем команды стал Цыпун. Кирилл парировал выстрел от Бен-Хала.

На перерыв сборные ушли при минимальном преимуществе в счете Украины – 3:2.

Тайм с удалением

На старте второго тайма у Фаренюка был шанс увеличить преимущество "сине-желтых" - выше ворот.

Через минуту Фаренюк оказался на площадке перед воротами Нидерландов. Казалось, что нашего футзалиста подталкивали. Судья зафиксировал фол от украинца.

Обе команды имели возможность забить, но Цыпун не позволил сопернику сравнять цифры на табло, а Абакшин не реализовал свой момент.

Украинский голкипер снова вступил в игру после дальнего удара соперника.

За почти 9 минут до окончания матча голкипер Нидерландов подключился в атаку и даже пробил по владениям Цыпуна – выше ворот.

Удаление Нидерландов! Уже в следующей атаке Бузамбу сорвал перспективную атаку Украины и получил желтую карточку, ставшую для него уже второй в поединке. Штрафной нидерландцы отбили, но атака "сине-желтых" продолжилась.

В течение двух минут украинская сборная играла в большинстве. Но удары Серого и Лебедя не изменили счет. К сожалению, не удалось Украине в большинстве превратили созданные моменты в гол.

Микитюк взял инициативу на себя и с острого угла пробил – нидерландский голкипер был на месте.

За 5 минут до окончания встречи Нидерланды начали играть с пятым полевым. А это означало, что их владения пусты.

За семь секунд до окончания матча Корсун из собственных ворот забил в пустые владения соперника – 4:2.

Мужская сборная Украины обыгрывает Нидерланды 4:2 и продолжает борьбу за выход на чемпионат мира-2024 по футзалу.