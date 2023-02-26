Далі без нас: Україна впевнено переграла Нідерланди в останній грі відбору на ЧС з баскетболу
ПІдопічні Багатскіса гучно гримнули дверима на завершення кваліфікації баскетбольного Мундіалю. Наша команда здолала головного аутсайдера групи, але глобальну задачу не виконала.
Україна – Нідерланди 72:56 (18:17 / 16:14 / 23:8 / 15:17)
Збірна України з баскетболу завершила свої виступи у квалфікації ЧС-2023, пише 24 канал. Команда Айнарса Багатскіса ще у п'ятницю втратила шанси на прохід на Мундіаль після поразки від Італії.
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Остання гра відбору вже не мала турнірної інтриги. Україна "приймала" у Ризі аутсайдера фінального секстету Нідерланди. "Синьо-жовті" змогли потішити фанатів та здобули хоч втішну, але впевнену перемогу – 72:56.
Наша команда була сильніша в перших трьох чвертях і лише в останній поступилась у два бали. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Юсуф Санон, який набрав 17 очок.
У паралельній грі Грузія поступилась Ісландії, але різниця очок не дозволила скандинавам обійти кавказців. Для цієї країни це перший в історії вихід на ЧС з баскетболу. Вже відомі 26 з 32-х команд, які вийшли на Мундіаль:
- Японія
- Філіппіни
- Латвія
- Греція
- Німеччина
- Фінляндія
- Словенія
- Франція
- Литва
- Чорногорія
- Іспанія
- Італія
- Грузія
- Кот-Д'Івуар
- Ангола
- Південний Судан
- Єгипет
- Кабо-Верде
- Ліван
- Йорданія
- Нова Зеландія
- Австралія
- Китай
- Іран
- Канада
- США
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Останні учасники визначаться у понеділок, 27 лютого. Турнір пройде з 25 серпня по 10 вересня цього року в трьох країнах – Японії, Філіппінах та Індонезії. Чиним чемпіоном світу є Іспанія, яка у 2019 році здолала у фіналі Аргентину.