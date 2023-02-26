Далі без нас: Україна впевнено переграла Нідерланди в останній грі відбору на ЧС з баскетболу

26 лютого 2023, 22:51
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ПІдопічні Багатскіса гучно гримнули дверима на завершення кваліфікації баскетбольного Мундіалю. Наша команда здолала головного аутсайдера групи, але глобальну задачу не виконала.

Україна – Нідерланди 72:56 (18:17 / 16:14 / 23:8 / 15:17)

Збірна України з баскетболу завершила свої виступи у квалфікації ЧС-2023, пише 24 канал. Команда Айнарса Багатскіса ще у п'ятницю втратила шанси на прохід на Мундіаль після поразки від Італії.

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Остання гра відбору вже не мала турнірної інтриги. Україна "приймала" у Ризі аутсайдера фінального секстету Нідерланди. "Синьо-жовті" змогли потішити фанатів та здобули хоч втішну, але впевнену перемогу – 72:56.

Наша команда була сильніша в перших трьох чвертях і лише в останній поступилась у два бали. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Юсуф Санон, який набрав 17 очок.

У паралельній грі Грузія поступилась Ісландії, але різниця очок не дозволила скандинавам обійти кавказців. Для цієї країни це перший в історії вихід на ЧС з баскетболу. Вже відомі 26 з 32-х команд, які вийшли на Мундіаль:

  1. Японія
  2. Філіппіни
  3. Латвія
  4. Греція
  5. Німеччина
  6. Фінляндія
  7. Словенія
  8. Франція
  9. Литва
  10. Чорногорія
  11. Іспанія
  12. Італія
  13. Грузія
  14. Кот-Д'Івуар
  15. Ангола
  16. Південний Судан
  17. Єгипет
  18. Кабо-Верде
  19. Ліван
  20. Йорданія
  21. Нова Зеландія
  22. Австралія
  23. Китай
  24. Іран
  25. Канада
  26. США

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Останні учасники визначаться у понеділок, 27 лютого. Турнір пройде з 25 серпня по 10 вересня цього року в трьох країнах – Японії, Філіппінах та Індонезії. Чиним чемпіоном світу є Іспанія, яка у 2019 році здолала у фіналі Аргентину.

Автор: Анатолій Дерека