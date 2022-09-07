Плотницький: Досить круто вписувати своє ім'я в історію країни
В 1/8 українці перемогли збірну Нідерландів. "Синьо-жовті" святкували тріумф у трьох сетах – 25:16, 25:19, 25:18.
До теми Збірна України вперше в історії вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу з волейболу
В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу капітан збірної України Олег Плотницький поділився своїми враженнями від виступу на ЧС, який вже став історичним для нашої країни.
По-перше, ми приїхали для цього сюди. Тому, що такий шанс випадає для когось 1 раз в житті, комусь можливо більше пощастить. Цей шанс випадає 1 раз на 4 роки, і його потрібно використовувати по-максимуму. Спочатку була ціль вийти з групи, ми її виконали, вийшли на Нідерланди. Це добре знайома нам команда, ми мали досить великі шанси на перемогу. Ми цим скористалися і переписали історію українського волейболу. Мені здається, що ми не останній раз її переписуємо. Досить круто вписувати своє ім'я в історію країни. Це дуже позитивні емоції, які додають сил, наснаги, щоб продовжувати це робити,
– сказав лідер національної команди.
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