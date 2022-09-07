Плотницький: Досить круто вписувати своє ім'я в історію країни

В 1/8 українці перемогли збірну Нідерландів. "Синьо-жовті" святкували тріумф у трьох сетах – 25:16, 25:19, 25:18.

До теми Збірна України вперше в історії вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу з волейболу

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу капітан збірної України Олег Плотницький поділився своїми враженнями від виступу на ЧС, який вже став історичним для нашої країни.

По-перше, ми приїхали для цього сюди. Тому, що такий шанс випадає для когось 1 раз в житті, комусь можливо більше пощастить. Цей шанс випадає 1 раз на 4 роки, і його потрібно використовувати по-максимуму. Спочатку була ціль вийти з групи, ми її виконали, вийшли на Нідерланди. Це добре знайома нам команда, ми мали досить великі шанси на перемогу. Ми цим скористалися і переписали історію українського волейболу. Мені здається, що ми не останній раз її переписуємо. Досить круто вписувати своє ім'я в історію країни. Це дуже позитивні емоції, які додають сил, наснаги, щоб продовжувати це робити,

– сказав лідер національної команди.

Повне інтерв'ю з капітаном збірної України читайте незабаром на нашому сайті.

Цікаво. ЧС-2022 з волейболу мала приймати росія. Однак у березні Міжнародна федерація волейболу повідомила про те, що турнір переносять до Польщі та Словенії. Також FIVB прийняла рішення відсторонити росіян від турніру, тож на змагання замість них вирушили українці, які мали найвищий рейтинг серед збірних, які туди спочатку не потрапили.